Queen Elizabeth II. versteckte eine Botschaft in ihrer Rede.

Queen Elizabeth II. versteckt Botschaft in ihrer Rede – durch DIESES Detail

Erst zum vierten Mal in ihrer mittlerweile 68-jährigen Amtszeit hat Queen Elizabeth II. sich in einer außerordentlichen TV-Ansprache an das Volk gewendet.

Am Sonntagabend schwor die britische Königin ihre Landsleute auf den Umgang mit der Corona-Krise ein. Während ihres Auftritt übermittelte die Queen eine versteckte Botschaft.

Queen Elizabeth II. sagt Danke

Gleich zu Beginn der Rede wurde klar: Der Queen ging es vor allem darum Danke zu sagen. Danke an alle fleißigen Helfer. Danke an alle geduldigen Mitbürger, die zu Hause bleiben.

„Ich hoffe, dass wir alle in den kommenden Jahren stolz darauf sein können, wie wir mit dieser Herausforderung umgegangen sind“, so die Queen.

--------------

Mehr zu den Royals:

Prinz William: Aus der Traum! Kate Middletons Mann wird nicht...

Meghan Markle: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht – „Sie besteht darauf ...“

--------------

Hoffnung in der Leidenszeit

Die Queen erklärte in ihrer Ansprache ehrlich, dass die Leidenszeit für ihr Volk noch nicht vorbei sei. Trotzdem sollten die Briten im Hinterkopf behalten, dass es wieder bessere Tage geben wird.

„Wir werden wieder mit unseren Freunden zusammensein; wir werden wieder mit unseren Familien vereint sein; wir werden uns wieder treffen können“, prophezeite die Königin.

Die Rede der Queen wurde in Großbritannien im Fernsehen gezeigt. Foto: Joe Giddens / dpa

-------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Charles steht an Nummer 1 der britischen Thronfolge

Ihr Enkel Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle haben die britische Monarchie verlassen

-----------

Outfit enthält versteckte Botschaft

Zuversicht verbreitete Queen Elizabeth II. auch mithilfe ihres Outfits. Das mintgrüne Kleid und die dazu passende Brosche vermittelten die versteckte Botschaft. Grün ist schließlich die Farbe der Hoffnung.

Wenn die Queen sich per TV-Ansprache an das Volk wendet, wird eben nichts dem Zufall überlassen.