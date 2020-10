Queen Elizabeth II.: DIESE Aktion von Lady Diana war ihr zu krass – „Schreckliche Sache“

Die neue Dokumentation „Diana: The Interview That Shocked The World“ enthüllt, was Queen Elizabeth II. wohl lange Zeit privat hielt. Nach außen bewahrt die Königsfamilie stets ihre Haltung. Doch jetzt, mehr als 20 Jahre nach dem Tod von Lady Diana, kommt ans Licht, was Queen Elizabeth II. wirklich von der Prinzessin dachte.

Queen Elizabeth II.: DIESE Aktion von Lady Diana war ihr zu krass

In der Dokumentation geht es um das legendäre Interview mit Lady Diana, das der britische Sender BBC am 20. November 1995 ausstrahlte. In der Sendung „Panorama“ berichtete die Prinzessin damals ausführlich über die Ehe mit Prinz Charles.

In dem Gespräch fiel ein Satz, der sich in das Gedächtnis vieler Zuschauer brennen sollte: „Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll“. Damit spielte Diana auf die Affäre von Charles und Camilla an.

Diana bei ihrem Interview auf dem TV-Sender BBC, 1995. Foto: imago images / ZUMA Press

+++ Queen Elizabeth II. außer sich – weil sich ihre Angestellten weigern, DAS für sie zu tun +++

Diese Aussage sorgte vor 25 Jahren für große Schlagzeilen. Doch Queen Elizabeth II. behielt gegenüber der Öffentlichkeit ihre Haltung. In der Dokumentation kommt jetzt ans Licht, was die Queen wirklich von diesem TV-Auftritt hielt.

-------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

-------------------

Queen Elizabeth II.: Ehemaliger BBC-Mitarbeiter äußert sich

Gegenüber Sir Richard Eyre, der zu dieser Zeit bei der BBC arbeitete, soll sich die Queen bei einem Mittagessen über das Interview geäußert haben, berichten englische Medien.

---------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II.: SO sah ihr geheimer Plan für Prinz Harry und Meghan Markle aus

Queen Elizabeth II. und ihr Ehering: Sein Geheimnis kennen nur drei Menschen

Queen Elizabeth II.: Bitterer Rückschlag – diese Aktion von Prinz Harry schmerzt zutiefst

-------------

„Schreckliche Sache, schreckliche Sache, die meine Schwiegertochter getan hat.“, soll die königliche Hoheit gesagt haben.

Im August 1996 wurden Prinz Charles und Lady Diana schließlich rechtskräftig geschieden. (mia)