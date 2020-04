Queen Elizabeth II: Das gab es noch nie! Monarchin mit deutlichen Worten an Ostern: „Wir wissen, dass...“

Das hat es so in der britischen Königsfamilie noch nie gegeben! Queen Elizabeth II. hat sich am Ostersamstag erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

Die Botschaft, die die Queen zu verkünden hat, findet das britische Volk und alle anderen Fans auf dem Twitter-Kanal „The Royal Family“. Dort sagt das königliche Oberhaupt: „Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern mehr denn je.“

Queen Elizabeth II. wendet sich an Ostern erneut ans Volk

In dem rund 40-sekündigen Clip ist eine Osterkerze in einer Kirche zu sehen. Die Queen spricht die Worte mit Bedacht aus dem Hintergrund. In dieser schwierigen Zeit will sie den Menschen Kraft schenken.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

Die Geschichte über die Auferstehung Jesu vom Tod könne nun Hoffnung geben, so die beinahe 94-Jährige. „Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird“, sagt die Queen. Auch wenn der Tod die Dunkelheit bringt - gerade für Trauernde - beteuert die Monarchin, dass Licht und Leben größer seien.

Sie wünsche allen, gleich welchen Glaubens und welcher Konfession, ein gesegnetes Ostern.

+++Queen Elizabeth II. wendet sich mit erschütterndem Vergleich ans britische Volk: „Es erinnert mich...“+++

Es ist nicht das erste Mal, dass die Queen sich in Coronavirus-Zeiten an die Öffentlichkeit wendet. Erst vor wenigen Tagen (an Palmsonntag) hat sie eine Botschaft gesendet. In einer Ansprache im Fernsehen hat sie ihrem Volk Mut gemacht. Dass sie sich nun erneut zu Wort meldet, wird als Zeichen dafür gewertet, als wie schwerwiegend sie die Krise empfindet.

Boris Johnson an Coronavirus erkrankt

Boris Johnson wird wegen einer ernsthaften Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Foto: picture alliance/dpa

Zudem fehlt wegen der Covid-19-Erkrankung von Premierminister Boris Johnson derzeit auch eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze der britischen Regierung. Der Premier ist zwar auf dem Weg der Besserung, könnte aber nach Einschätzung britischer Medien noch wochenlang ausfallen. Sein Vetreter hat nun emotionale Worte gefunden >>>

Die Queen und ihr 98 Jahre alter Mann, Prinz Philip, hatten sich bereits Mitte März nach Schloss Windsor zurückgezogen. Das Paar gilt wegen seines hohen Alters als besonders gefährdet durch die Lungenkrankheit Covid-19.

-------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Charles steht an Nummer 1 der britischen Thronfolge

Ihr Enkel Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle haben die britische Monarchie verlassen

-----------

+++ Meghan Markle: Bitter! Der wahre Grund, warum sie nicht... +++

Kate Middleton ist nicht mehr länger in der Öffentlichkeit

Auch Prinz William und Kate Middleton haben sich zurückgezogen. Sie hatten noch am längsten öffentliche Termine wahrgenommen, müssen sich jetzt aber auch Zuhause um die Kinder kümmern. Mehr dazu hier >>> (js mit dpa)