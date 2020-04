Queen Elizabeth II. macht Schluss – die Königin ist gezwungen...

Seitdem das Coronavirus auch in Großbritannien wütet, befindet die Queen Elizabeth II. weitestgehend isoliert von der Gesellschaft in ihrem Schloss Windsor. Zusammen mit dem 98 Jahre alten Prinz Philip verbringt sie die meiste Zeit in einem privat Appartment. Zum Schutz ihrer Sicherheit darf nur noch rund ein Dutzend Mitarbeiter des Königshauses mit der 94-jährigen Königin in Kontakt treten.

Viele Bürger Großbritanniens können sich leider nicht so gut, wie Queen Elizabeth II. vor dem Virus schützen. Die Pandemie breitet sich immer weiter im Land aus. Immer mehr Menschen leiden unter den Auswirkungen der Krise. Viele sind bereits an den Folgen einer Infektion gestorben. Die Königin ist daher gezwungen ihre geliebten Pferde zurückzulassen, wie die Daily Mail berichtet. Doch diesen Entschluss traf die Queen nicht ohne Grund!

Queen Elizabeth II. : Ein Zeichen der Solidarität

Das Coronavirus breitet sich in Großbritannien sehr schnell aus. Bereits über 143.000 Infizierte und knapp 20.000 Todesfälle zählt das Land. Die Queen lässt ihre daher Pferde jetzt zukünftig im Stall.

Das ist Queen Elizabeth II:

geboren am 21. April 1926 in London

ihr vollständiger Name lautet Elizabeth Alexandra Mary

seit 1947 ist sie mit Prinz Philip verheiratet

die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

1952 bestieg sie den Thron

sie ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt

Sie ist die Großmutter von Prinz Harry und Prinz William

Queen Elizabeth II bei ihrer Ansprache bezüglich des Coronavirus. Foto: imago images

Sie möchte nämlich nicht, dass eifrige Fotografen und Journalisten sie beim Nachgehen ihrer Lieblingstätigkeit fotografieren. Schließlich gebe es in ihrem Land sicherlich Wichtigeres, worüber berichtet werden sollte.

Die Queen verbringt nach Insider-Informationen daher jetzt viel Zeit an ihrem Schreibtisch, ließt die Zeitung oder verfolgt die Nachrichten im Fernsehen. Mit ihrer Familie bleibe sie über Video-Telefonie in Verbindung. Auch so schütze sie sich vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus.

Der Königin von England und ihrem Ehemann gehe es nach Zeitungsberichten gut. Sorgen um ihre Gesundheit müsse man sich derzeit nicht machen. (kf)