Queen Elizabeth II.: Jetzt kommt raus! Ausgerechnet SIE ließ die Königin links liegen

Normalerweise begegnen die Leute Queen Elizabeth II. mit großer Ehrfurcht. Wer will es sich schon mit der Königin Großbritanniens verscherzen?

Doch bei einem Event im Jahr 2012 ließ niemand Geringeres als ein waschechter Weltstar Queen Elizabeth II. links liegen.

Queen Elizabeth II.: An ihrem Ehrentag war sie plötzlich allein

Was Queen Elizabeth II. wohl gedacht hat, als Popstar Kylie Minogue sie einfach stehen ließ? Solch ein Verhalten ist die Monarchin sicherlich nicht gewohnt. Doch jetzt kommt raus, wieso die Sängerin plötzlich spurlos verschwand.

Komiker Lee Mack hat nun Jahre später in der „Graham Norton Show“ verraten, wieso Queen Elizabeth II. beim „Jubilee Concert“ in London plötzlich ganz alleine da stand. Dabei war der gesamte Abend ausschließlich der Königin gewidmet. Das Konzert fand am 4. Juni 2012 anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. auf dem Vorplatz des Buckingham Palace statt.

Comedian Lee Mack. Foto: imago images

Queen Elizabeth II.: Kylie Minogue ließ sie im Stich

Lee Mack führte damals durch die Show, während Kylie Minogue die Aufgabe erhalten habe, die Queen herumzuführen. Dabei sollte sie die Königin allen Gästen vorstellen. Doch dann verschwand Kylie plötzlich.

Sängerin Kylie Minogue. Foto: picture alliance/dpa

„Ich denke, Kylie wusste nicht, wer ich war, geriet in Panik und rannte einfach davon, weil sie mich nicht vorstellen wollte“, erzählte Lee Mack. Auf einmal stand Queen Elizabeth II. also ganz alleine da. „Wir haben uns höflich unterhalten und die Queen sah so aus, als würde sie denken: Normalerweise werde ich an diesem Punkt längst weggezogen, aber es kommt niemand, um mich zu holen“, erinnerte sich der Komiker an die Konversation mit der Monarchin.

Queen Elizabeth II.: Insider enthüllt – so lustig ist die Königin privat

Für Lee Mack war das Gespräch unter vier Augen mit der Königin umso aufregender. Seit seiner Kindheit habe der Brite davon geträumt, eines Tages Queen Elizabeth II. persönlich treffen zu können.

Ausgerechnet dank Kylie Minogue wurde dieser Traum also zur Wirklichkeit. Immerhin etwas. Was die Queen allerdings nun von der australischen Sängerin hält, ist wohl eher fraglich.

Vermutlich nimmt es die 94-Jährige aber mit Humor. Denn die Königin gilt als eine ziemlich witzige Person, wie ein Insider nun verriet.