Queen Elizabeth II.: Bittere Nachrichten für die Königin – jetzt muss sie ...

Großbritannien. Es war ein großer Tag im britischen Königshaus: Queen Elizabeth II feierte ihren 94. Geburtstag. Doch der konnte nicht wie geplant stattfinden - die Monarchin und Ehemann Prinz Philip befinden sich in sozialer Isolation.

Ein großes Familienfest zu diesem Anlass ist wegen der weltweiten Corona-Pandemie absolut undenkbar, so der britische „Express“.

Wie hat die Queen ihren Geburtstag in diesen verrückten Zeiten gefeiert?

Queen Elizabeth II. feiert Geburtstag in Corona-Quarantäne

Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip (98) leben seit rund einem Monat auf Windsor Castle in Selbstquarantäne. Diese zu gefährden, indem man die gesamte königliche Familie auf das Anwesen einlädt, kommt überhaupt nicht in Frage.

Ein großes Familienfest zum Geburtstag der Queen? In diesem Jahr völlig undenkbar. Foto: imago images / Paul Marriott

Als Alternative steht dagegen die Idee einer großen Online-Videoanrufes zwischen der Queen und ihren Gratulanten im Raum, beispielsweise über die Software „Zoom“.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Ein Sprecher des Buckingham Palace wollte jedoch nicht bestätigen, ob ein derartiger Anruf tatsächlich stattfinden würde. Alle Anrufe zwischen den königlichen Familienmitgliedern sollten geheim bleiben, meinte er gegenüber dem britischen „Express“.

Queen Elizabeth II. muss ihren 94. Geburtstag in der Corona-Quarantäne feiern. Foto: imago images / Xinhua

Die traditionellen Salutschüsse zu Ehren ihres Geburtstages hat Queen Elizabeth II. bereits abgesagt. Es ist das erste Mal in ihrer 68-jährigen Amtszeit, dass diese Schüsse ausbleiben werden.

„Trooping The Coulour“ fällt aus

Auch die Geburtstagsparade „Trooping The Colour“, die traditionell im Juni stattfindet, wird in diesem Jahr ausfallen. (at)