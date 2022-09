Queen Elizabeth II: Herzzerreißender Anblick vor Buckingham Palace – Besucher trauen ihren Augen nicht

Als der Tod von Queen Elizabeth II. am vergangenen Donnerstag (8. September) öffentlich gemacht worden ist, haben sich sofort zahlreiche Anhänger der Royals vor dem Buckingham Palace versammelt, um gemeinsam der Königin zu gedenken.

Als nun, wenige Tage vor der Beerdigung von Queen Elizabeth II., eine Gruppe Touristen vor den Palast tritt, staunen sie Bauklötze. So etwas haben sie noch nie erlebt! Unsere Reporterin hat vor Ort mit ihnen gesprochen.

Gedenkstätte für Queen Elizabeth II. sorgt für Gänsehaut – „Unglaublich“

Über die vergangenen Tage sind die öffentlichen Plätze wie die Westminster Abbey, der Green Park und Buckingham Palace mit Blumen, Briefen und persönlichen Andenken geradezu überschwemmt worden.

Jeder scheint sich auf seine ganz eigene Weise von Queen Elizabeth II. verabschieden zu wollen. Allein im Green Park, einem der königlichen Parks in London, sind gleich mehrere Bäume zu Gedenkstätten umfunktioniert worden. Um sie herum haben Fans kleine Aufmerksamkeiten niedergelegt, um entweder den Royals ihr Beileid auszusprechen oder der Queen eine letzte Ehre zu erweisen.

Im Green Park, der an den Buckingham Palace grenzt, erstrecken sich bereits mehrere Blumenmeere. Foto: Linda Giere

Holly, Kim, Karen, Melinda, Anne und Carrie – sechs Frauen aus Texas – sind extra für die Beerdigung nach London gereist. Als sie das Blumenmeer vor den Toren des Buckingham Palaces entdecken, sind sie ganz überwältigt. „Das war unglaublich. Die handgeschriebenen Karten und jemand hat sogar eine Handtasche hinterlassen. Sie haben dort erstaunliche Kreationen zurückgelassen“, berichten sie gegenüber dieser Redaktion.

Melinda gibt sogar zu: „Ich glaube nicht, dass man so etwas in den USA jemals sehen würde.“ Das respektvolle und vor allem ehrfürchtige Verhalten der Briten habe sie zutiefst beeindruckt. „Niemand ist auf irgendetwas getreten, sie waren so vorsichtig“, betonen die US-Amerikanerinnen.

Mädchen (4) widmet Queen Elizabeth II. Brief: „Wünschte, ich hätte dich kennengelernt“

Besonders rührend: Selbst die ganz Kleinen wollen sich mit handgeschriebenen Briefen oder selbst gemalten Bildern bei Queen Elizabeth II. verabschieden. Im Green Park sind unter anderem Schriften von Schul- und sogar Kindergartenkindern zu lesen.

„Liebe Queen, ich wünschte wirklich, ich hätte dich kennengelernt. Lila ist meine Lieblingsfarbe, wie deine Krone. Ich hoffe, deine Seele ist in Frieden“, schreibt beispielsweise die vierjährige Ariya zu einem Gemälde der purpurnen Krone. Mit einem gemeinsamen Plakat, auf dem Corgis und Paddington Bär gemalt sind, verabschiedet sich dagegen die 5. Klasse einer Schule aus East Sussex von der Monarchin.

Selbst Kleinkinder schreiben der verstorbenen Königin Briefe, in denen sie sich für ihren Dienst bedanken. Foto: Linda Giere

Doch auch an die anderen Mitglieder der Königsfamilie werden emotionale Briefe adressiert. An der Statue von König Georg V. neben der Westminster Abbey ist eine Karte niedergelegt worden, die explizit an Prinzessin Anne gerichtet ist. „Du bist ein Star, weil du deiner Mutter so zur Seite standest, wie du es getan hast. Du machst Frauen in der ganzen Welt stolz“, heißt es in dem Schreiben an die einzige Tochter von Queen Elizabeth II..

