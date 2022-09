Queen Elizabeth II.: Herzzerreißende Szenen! Prinzessin Charlotte weint um die Königin

Es ist ein Tag der Trauer, des Gedenkens und der Einkehr. Unter den Augen der ganzen Welt wird am Montagmittag Queen Elizabeth II. zu Grabe getragen. Die Monarchin, die in ihrem Leben so viel erlebt, so viele Kämpfe gefochten und so vielen Menschen ein eindrucksvolles Vorbild war, darf wieder zu ihrem Philip.

In diesem Blog erfährst du alle wichtigen Informationen zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

18.00 Uhr: Damit ist der öffentliche Abschied von Queen Elizabeth II. vorbei. Um 20.30 Uhr findet ihre Beerdigung in der Gruft im engen Familienkreis und ohne die Öffentlichkeit statt.

17.55 Uhr: Wie von der Königin erwünscht, spielt ihr persönlicher Duddelsack-Spieler Major James M. Banks ein letztes Stück für sie und verlässt dabei die Kapelle. Währenddessen wird ihr Sarg in die Gruft herab gelassen, wo sie wieder mit ihrem Prinz Philip vereint sein wird.

17.45 Uhr: Der Moment des endgültigen Abschieds ist gekommen. Der Gottesdienst in Windsor ist in den letzten Zügen: Lord Chamberlain, namentlich Andrew Parker, bricht den weißen Stab über dem Sarg der Monarchin, König Charles legt die „Queen’s Company Camp Colour“, die Flagge ihres Regiments, auf den Sarg – sie wird mit ihr beerdigt.

17.20 Uhr: Der Aussegnungsgottesdienst in Windsor hat begonnen und zugleich kommt es zu einem emotionalen Moment. Der Chor singt das Lied „The Russian Kontakion Of The Departed“, das auch schon auf der Beerdigung von Prinz Philip im vergangenen Jahr gesungen wurde.

16.07 Uhr: Herzzerreißende Szenen am Ende des Gottesdienstes für die Queen! Nach der einstündigen Zeremonie überrennen die kleine Prinzessin Charlotte ihre Gefühle, sie bricht in Tränen aus. Nachdem die Siebenjährige und ihr großer Bruder George bis dato gefasst blieben, scheint es der Tochter von Kate Middleton und Prinz William doch etwas zu viel zu werden, sie weint um ihre Ur-Großmutter.



15.11 Uhr: Als würde der heutige Tag mit langer Prozession nicht ohnehin schon an einen der traurigsten Tage der Royals, der Beerdigung von Prinzessin Diana erinnern, sorgt auch heute ein weißer Briefumschlag auf dem Sarg von Queen Elizabeth II. für Rührung. „In loving und devoted memory – Charles R.“ (zu deutsch: In liebevoller und hingebungsvoller Erinnerung) steht handschriftlich darauf geschrieben. Tatsächlich stammen die Zeilen von König Charles III., für den der Tod von Queen Elizabeth II. nicht nur große Trauer, sondern auch ein großes Erbe bedeutet. Was er seiner Mutter und verstorbenen Königin wohl noch zu sagen hatte?

Der Sarg von Queen Elizabeth II. mit dem Brief von König Charles III. Foto: picture alliance

14.30 Uhr: Die Prozession hat nun Wellington Arch erreicht. Dort wird der Sarg der Queen in einen Leichenwagen verladen und fährt von dort aus nach Windsor.

13.40 Uhr: Schock in London. Während seines Dienstes im Rahmen der Trauerfeier von Queen Elizabeth II. brach ein Polizist zusammen. Er musste auf offener Straße verarztet werden und wurde dann auf einer Trage fortgebracht, so die „Daily Mail“.

13.38 Uhr: Die Prozession zieht nun durch die Straßen Londons.

13 Uhr: Während in Westminster Abbey nach der Schweigeminute Fanfaren ertönen, bricht im Hyde park tosender Applaus aus. Nun die Nationalhymne. Ein letztes Mal „God save the Queen“.

Nach der Hymne kommt in London die Sonne hinter den Wolken hervor. Ein magischer Moment.

12.58 Uhr: Nun folgt eine Schweigeminute.

12.55 Uhr: Ein sichtlich mitgenommener König Charles III. verfolgte den Gottesdienst aus der ersten Reihe. Fast die gesamte Zeit hielt sich Charles immer wieder an seinem Säbel fest.

12.05 Uhr: Es sind bewegende Bilder aus der Westminster Abbey. Die königliche Familie mitsamt Prinz George und Prinzessin Charlotte ziehen in die Kirche, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Währenddessen herrscht in London andächtige Stille. Eine Stadt trauert um seine Königin.

Im Hyde Park gedenken die Menschen ihrer Königin. Foto: Linda Giere

11.57 Uhr: Pünktlich auf die Minute erreicht der Sarg der Queen ihren Platz in der Westminster Abbey.

11.42 Uhr: Während der Sarg von Queen Elizabeth II. in die Westminster Abbey getragen wird, füllt sich der Hydepark immer mehr. Tausende Menschen haben sich hier bereits versammelt uns verfolgen gespannt auf riesigen Leinwänden das Geschehen.

Tausende Menschen haben sich im Hyde Park versammelt, um gemeinsam Queen Elizabeth zu gedenken.

11.40 Uhr: Jetzt sind auch Kate Middleton samt Prinz George und Prinzessin Charlotte angekommen.

11.35 Uhr: Nun erreicht auch König Charles III. zusammen mit Prinz William Westminster Abbey. Auch Prinz Harry ist da. Allerdings ohne Uniform.

11.15 Uhr: Unsere Redakteurin Linda Giere berichtet von dramatischen Szenen auf Londons Straßen. Menschen versuchen Absperrungen zu überrennen. Menschen klettern scharenweise über die Mauern des Hyde Parks, um irgendwie noch hinein zu kommen.

Menschen klettern über die Mauern des Hyde Parks in London. Foto: Linda Giere

11.10 Uhr: Auch der „Focus“ berichtet, dass die Straßen komplett überfüllt sind. Mittlerweile scheint auch der Hyde Park überfüllt. Erste Absperrungen seien schon überrannt worden, so der „Focus“.

11 Uhr: Die Wege entlang der Trauerstrecke sind mittlerweile komplett überfüllt, wie unsere Redakteurin vor Ort berichtet. Die Menschen werden nun in Richtung Hyde Park geleitet, wo ein Public Viewing eingerichtet wurde.

10.52 Uhr: London wird zum Abschied der Queen in ein Fahnenmeer verwandelt. Überall auf dem Weg werden kleine Fähnchen mit dem Union-Jack für ein bis zwei Pfund verkauft.

10.40 Uhr: Die ersten Staatsgäste treffen in Westminster Abbey ein. Mit dabei sind auch die Eltern von Kate Middleton.

10.35 Uhr: Und damit beginnt die Parade. Die ersten Reiter und Soldaten haben ihren Aufzug begonnen.

10.30 Uhr: Unsere Redakteurin Linda Giere ist derzeit in London. Sie berichtet von riesigen, grünen Wänden, die von den britischen Sicherheitskräften entlang des Prozessionsweges aufgestellt worden. Frustrierend für viele Menschen, die gerne den Trauerzug sehen würden, schließlich sind die Wände gut zwei Meter hoch.

Am Trafalgar Square wurden große Teile der Strecke abgesperrt. Foto: Linda Giere

9.50 Uhr: Noch sind keine genauen und offiziellen Zahlen bekannt. Aber nach ersten Schätzungen standen über 750.000 Menschen vor Westminster Hall an, um ihrer Königin die Ehre zu erweisen.

7.45 Uhr: Es passiert wirklich. Wie der Palast mitteilte, werden Prinz George und auch seine Schwester Prinzessin Charlotte bei der Trauerfeier von Queen Elizabeth II. anwesend sein. Prinz Louis, der jüngste Sohn von Kate Middleton und Prinz William dagegen, wird an diesem Montag nicht in die Öffentlichkeit treten. Er sei noch zu jung.

7.30 Uhr: Der Palast hat anlässlich der Beerdigung von Queen Elizabeth II. ein neues Foto der Monarchin veröffentlicht. Es zeigt Elizabeth in einem hellblauen Outfit. Sie trägt darauf Broschen, die ihr Vater ihr zum 18. Geburtstag schenkte.

5.50 Uhr: Die Beerdigung von Queen Elizabeth II. ist minutiös durchgetaktet. Bis 7.30 Uhr wird der Leichnam der Queen noch in Westminster Hall aufgebahrt. Um 11.44 Uhr wird der Leichnam in die Westminster Abbey gebracht. Dort beginnt um 12 Uhr die Trauerfeier mit rund 2.000 geladenen Gästen.

Diese dauert bis 13 Uhr. Zwischen 13 und 14 Uhr wird der Sarg nach Windsor gebracht. Um 17 Uhr beginnt der Aussegnungsgottesdienst in der St. Georges-Kapelle. Um 20.30 Uhr wird Queen Elizabeth II. im Kreise ihrer Familie beigesetzt.

Sonntag, 18. September 2022

16 Uhr: Noch ist es nur ein Gerücht, doch schon morgen könnte es sich bewahrheiten. So wird gerade in den britischen Medien darüber gemunkelt, ob mit Prinz William nicht nur die Nummer 1, sondern mit dem kleinen Prinz George auch die Nummer 2 der britischen Thronfolge zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. erscheinen.

Demnach sollen Prinz William und seine Frau Kate Middleton ernsthaft darüber nachdenken, dem 9-Jährigen zu erlauben, an der Trauerfeier seiner Ur-Großmutter teilzunehmen. Demnach hätten Berater des Palastes erwogen, dass dies ein Signal von ganz besonderer Symbolik ausstoßen würde.

Kommt Prinz George zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.?

Demnach zitiert die „Daily Mail“ einen Insider mit den Worten: „Die Höflinge möchten unbedingt, dass Prinz George in irgendeiner Weise bei der Beerdigung dabei ist, und sei es nur, um die Nation von der Reihenfolge der Nachfolge zu überzeugen.“ Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

