Queen Elizabeth II.: Herber Schlag für die Königin – jetzt steht fest ...

Diese Nachricht dürfte ein herber Schlag für Queen Elizabeth II. werden. Denn bereits im kommenden Jahr könnte sie einen wichtigen Posten verlieren.

Was ist passiert? Der Inselstaat Barbados in der östlichen Karibik hat angekündigt, Queen Elizabeth II. als Staatsoberhaupt zu entfernen. So will Barbados den Plan in die Tat umsetzen, bereits im November 2021, also zum 55. Jahrestag der Unabhängigkeit, vollständige Souveränität zu erlangen.

Queen Elizabeth II.: Wird sie als Staatsoberhaupt auf Barbados abgesetzt?

Der Schritt, so die britische „Sun“, sei in einer Rede von Premierministerin Mia Mittley angekündigt worden. Darin hieß es: „Es ist an der Zeit, unsere koloniale Vergangenheit vollständig hinter uns zu lassen. Barbadier wollen ein barbadisches Staatsoberhaupt.“

Queen Elizabeth II.: Noch ist sie konstitutionelle Monarchin auf Barbados

Das Tropenparadies Barbados. Foto: imago images

Weiter hieß es in der Rede: „Daher wird Barbados den nächsten logischen Schritt in Richtung voller Souveränität machen und eine Republik werden, wenn wir unseren 55. Jahrestag der Unabhängigkeit feiern.“

Das Land hatte sich bereits 1966 von der Kolonialherrschaft gelöst, Queen Elizabeth II. blieb jedoch konstitutionelle Monarchin.

