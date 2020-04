Queen Elizabeth II.: Völlig verrückt! Ihre Angestellte ist nur da, um DAS zu tun!

Du hast dir neue Schuhe gekauft und willst sie eigentlich gar nicht mehr ausziehen? Neue Schuhe sehen super aus, man will sie non-stop tragen - aber man bekommt schreckliche Blasen und Druckstellen beim Einlaufen. Die Queen hat für dieses Problem eine Lösung gefunden.

Sie muss sich nicht mit dem schmerzhaften Problem herumschlagen: Queen Elizabeth II. hat sich laut dem Onlineportal „Escape“ schon länger nicht mehr mit so einer Situation beschäftigt.

Queen Elizabeth II.: Ihre Angestellte hat eine irre Aufgabe

Ihr geliebtes Schuh-Modell ist seit Jahren das Gleiche: Einen Loafer aus schwarzem Leder mit einem kleinen Absatz, handgemacht in einer kleinen englischen Manufaktur.

Denen sollten die genauen Fuß-Maße der Queen zwar bekannt sein, aber dennoch geht die Monarchin auf Nummer Sicher und schlüpft nicht einfach so in die neugemachten Treter.

Foto: imago images / i Images

Das ist Queen Elizabeth II:

geboren am 21. April 1926 in London

ihr vollständiger Name lautet Elizabeth Alexandra Mary

seit 1947 ist sie mit Prinz Philip verheiratet

die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

1952 bestieg sie den Thron

sie ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt

Damit die Schuhe auch wirklich perfekt passen und nirgends drücken, hat Elizabeth für dieses Problem eine vermutlich nicht ganz preiswerte, dafür aber einfache Lösung gefunden: Sie ist nicht die erste, die ihre Lederschuhe trägt.

Assistentin: „Die Königin hat sehr wenig Zeit“

Stattdessen läuft ihre persönliche Assistentin Angela Kelly, die die gleiche Schuhgröße hat, mit den royalen Treter erst einmal ein paar Runden durch London – damit die Füße der Queen direkt in bequeme Schuhe schlüpfen können.

Queen Elisabeth II. im gelben Kleid auf der Hochzeit von William und Kate. Foto: imago images / Mary Evans

Eine Selbstverständlichkeit für Kelly: „Die Königin hat sehr wenig Zeit für sich und definitiv keine, ihre Schuhe einzulaufen. Da wir dieselbe Schuhgröße haben, ist es so einfach am sinnvollsten“, erklärt sie laut „Escape“ in ihrem Buch „The Other Side of the Coin“.

„Ja, ich bin die Art von Lakai“, sagt Kelly, die seit 2002 als persönliche Fashion-Beraterin regelmäßig die Queen einkleidet. Unter anderem hat sie den gelben Wollmantel und das dazu passende Wollkleid, das Elizabeth II. auf der Hochzeit ihres Enkels Prinz William mit Herzogin Kate trug, mit Perlen bestickt.

Queen: Prinz Philip und sie wohnen wieder in einer Residenz

Doch in der Coronakrise hat auch die royale Family ganz andere Probleme. Prinz Charles erkrankte bereits am heimtückischen Virus. Prinz Philip und die Queen leben nun gemeinsam unter einem Dach. Lies hier mehr dazu. (vh)