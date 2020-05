Queen Elizabeth II. schockt mit unbequemer Wahrheit – die Königin und Prinz Philip sind ...

Sie ist das geschätzte Oberhaupt der britischen Monarchie: Queen Elizabeth II. Doch eines Tages wird die Queen ihren Thron verlassen müssen – und bis dato ging man davon aus, dass Prinz Charles weiterhin auf dem ersten Platz der Nachfolge steht. So will es schließlich die Regelung.

Doch es scheint Zweifel an der Tauglichkeit des 71-Jährigen zu geben. Und das liegt nicht allein an seinem fortgeschrittenen Alter. So kommt jetzt ans Licht, dass sich Queen Elizabeth II. und Prinz Philip so gar nicht mehr sicher sind, ob Prinz Charles wirklich der geeignete Mann ist, die Geschicke der britischen Royals zu lenken.

Wie eine Royals-Expertin enthüllt, sollen Queen Elizabeth II. und der Herzog von Edinburgh ihrem Sohn nicht mehr trauen, da dieser Charakterzüge aufweist, die nicht mit dem britischen Königshaus vereinbar seien.

Queen Elizabeth II.: Die Wahrheit über sie und Prinz Philip

Royals-Expertin und Biografin Angela Levin glaubt laut dem Express zu wissen, dass Prinz Charles seine Eltern in der Vergangenheit des Öfteren verärgert hat. Denn anders als Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann sei er tendenziell eher offener in dem, was er der Öffentlichkeit mitteilt. Und genau da liegt eines der Probleme. Levin ist sich sicher: Charles provoziert seine Eltern.

In der Dokumentation „The Queen and Charles: Mother and Son“ erklärt Angela Levin: „Er verärgerte seine Eltern. Sie dachten, er sei schwach, sie dachten, sie könnten ihm nicht trauen, eines Tages König zu werden. Dass er all diese lustigen Ideen über Spiritualität hat und das ganze Plastik in den Meeren.“

-----------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Aufgrund des Coronavirus teilt sich das Ehepaar seit Jahren wieder einen Wohnsitz

-----------

Prinz Charles. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Und auch Royals-Historikerin Dr. Kate Williams beteuert: „Die Leute waren immer mehr der Annahme und sprachen darüber, dass Prinz Charles ein wenig exzentrisch sei. „Es gibt Cartoons von ihm, wie er mit Pflanzen spricht und zu sehr über seine Pflanzen nachdenkt.“

Schon öfter hat Prinz Charles, der Herzog von Wales, Reden über seine Befürchtungen in Bezug auf die Umwelt gehalten – und darüber hinaus Umweltaktivistin Greta Thunberg getroffen, um mit ihr über deren Kampagne zu sprechen.

Wegen diesen Dingen steht Prinz Charles in der Kritik

Werden sie das nächste Königspaar? Kate Middleton und Prinz William. Foto: imago images

Und auch die sogenannten „Black Spider Memos“, jene veröffentliche Briefe, die der Sohn von Queen Elizabeth II. vor einigen Jahren der Regierung mit Tony Blair zukommen ließ, und sich somit bei ihren politischen Fragen einmischte, sorgten für einen regelrechten Skandal. Für Kritiker ein gefundenes Fressen, ihm zu unterstellen, dass er seine Position als künftiger Thronfolger ausnutze und das Neutralitätsgebot eines zukünftigen Monarchen verletze.

Dies alles trage dazu bei, dass sich Queen Elizabeth II. und ihr Prinzgemahl nicht immer sicher seien, was die Thronfolge betrifft, so die Expertin.

Doch noch gibt es sowieso keine Eile, in diesem Thema eine Entscheidung zu treffen – die Queen ist auch mit 94 Jahren immer noch vollends dabei, zu regieren.