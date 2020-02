Queen Elizabeth: Furchtbare Nachricht – „Die Queen ist am Boden zerstört, weil ...“

London. Diesen Tag wird Queen Elizabeth nicht so schnell vergessen können. Gleich zu Beginn des Jahres, am 8. Januar 2020, teilten Meghan Markle und Prinz Harry mit, nicht mehr als „Senior Royals“ auftreten und finanziell unabhängig leben zu wollen. Kaum vorstellbar!

Ein herber Schlag auch für Queen Elizabeth, der Harry immer besonders nahe stand. Rund einen Monat später ist klar: Ganz oder gar nicht – Queen Elizabeth erlaubt keine halben Sachen bei den Royals, ganz das Familienoberhaupt, denn: Meghan Markle und Prinz Harry werden das britische Königshaus nicht mehr repräsentieren und ihre Titel „Königliche Hoheiten“ nicht weiter nutzen dürfen.

Queen Elizabeth: SO denkt sie wirklich über Meghan und Harry

Mit Prinz Harry verlässt der nach der Queen Elizabeth beliebteste Royal die Familie, der 35-Jährige will mit seiner Familie teilweise in Kanada leben. Das ZDF blickt in der neuen Dokumentation „Ärger im Buckingham Palast – Die Queen und die liebe Familie“ auf den größten Skandal in der jüngeren Geschichte der Royals zurück. Und beantwortet unter anderem die Frage:

Was hält die Königin wirklich vom Rücktritt ihres Lieblingsenkels? Royals-Expertin und Journalistin Camilla Tominey erklärt: „Wir erfahren selten, wie sich die Queen wirklich fühlt. Aber wenn es aus dem Palast heißt, sie sei verletzt und enttäuscht, können wir daraus schließen, die Queen ist am Boden zerstört.“

Das ist Queen Elizabeth II,:

Elizabeth II. wurde als Elizabeth Alexandra Mary in Mayfair, London geboren

Sie ist seit 1952 Königin, die Krönung fand am 2. Juni 1953 im Westminster Abbey statt

Am 9. Juli 1947 gab sie ihre Verlobung mit´ Prinz Philip von Griechenland und Dänemark bekannt

Die beiden heirateten im selben Jahr

Sie haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

Fans von Harry und Meghan kritisieren Herzogenpaar

Selbst eingefleischte Fans von Prinz Harry und Meghan Markle verstehen ihren Schritt zwar, sagen aber auch: „Wir gönnen ihnen die Freiheit und ein normales Leben. Was wir nicht mögen: Sie haben die Queen nicht informiert. Viele Briten werden Prinz Harry und Meghan Markle mangelnden Respekt vor der Krone vor und sind empört.

Weder die Queen noch andere Mitglieder der Royals sollen informiert gewesen sein, dass das Herzogenpaar von Sussex bei Instagram den Rücktritt verkünden wird. Die Monarchin soll aus dem Fernsehen von dem Schritt erfahren haben - ein Skandal.

Autritte wie diese wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben: Meghan Markle und Prinz Harry bei „Trooping The Colour“ 2019 in London. Foto: imago images / Xinhua

„Die Queen ist in ihren Neunzigern und hat 67 Jahre lang sehr umsichtig die Regeln des Königshauses geschützt“, so Expertin Camilla Tominey. „Sie hat einen Ausgleich zwischen Tradition und Moderne geschaffen. Dabei wird sie von drei Generationen an Thronfolgern unterstützt. Harry hat sich seit Langem von William an die Seite gedrängt gefühlt. Zieht man seine Persönlichkeit in Betracht, kann man ihm nicht verübeln, dass er sich behaupten will.“

Die Mehrheit der Briten finden, dass Queen Elizabeth mit dem „harten Megxit“ die richtige Entscheidung getroffen hat.

Lob und Kritik für die Queen

Historiker Robert Lacey kritisiert die Queen hingegen für die Entscheidung. „Ohne Zweifel zeigt diese Entscheidung, wie unflexibel und unfähig das Haus Windsor ist, neue Wege zu gehen. Ich kann nur hoffen, dass sie weiter miteinander reden und sich daraus etwas Positives entwickelt.“

Queen Elizabeth II. wird dieses Jahr 94 Jahre alt. Foto: imago images

Der Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle könnte seiner Meinung nach auch eine Chance sein. „Wenn das funktioniert, könnte es auf die Monarchie abfärben, sie am Ende sogar stärken und sie in neue, internationale Dimensionen heben.“

„Ärger im Buckingham Palast – Die Queen und die liebe Familie“

„Ärger im Buckingham Palast – Die Queen und die liebe Familie“ lief am Dienstag, 4. Februar, um 20.15 Uhr im ZDF. Du kannst dir die Doku aber noch in der Mediathek des Senders anschauen. Dort ist sie ein Jahr lang nach Ausstrahlung verfügbar.

Auch wenn das Herzogenpaar von Sussex die Queen nicht mehr repräsentieren darf - Familie ist und bleibt Familie. Deshalb kehren Meghan und Harry nun doch nach England zurück. Auf ausdrücklichen Wunsch der Monarchin. Hier alle Infos>>>