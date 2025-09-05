PUR-Konzert auf Schalke geht früher los: Schuld ist die Band selbst

Es ist stets DAS Highlight-Konzert eines jeden PUR-Fans: Die „Pur and Friends“-Show auf Schalke. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans wieder auf das ganz spezielle Konzert in der eigentlich als Fußballstadion gedachten Arena freuen.

Kurz vor dem Konzert und der Generalprobe, bei der auch Tickets gekauft werden konnten, melden sich nun jedoch der Veranstalter und die Band selbst zu Wort. Man müsse das Konzert früher beginnen. Statt 20 Uhr startet das „PUR and Friends“-Konzert nun bereits um 19.45 Uhr.

PUR starten früher als gedacht auf Schalke

Den Grund liefert die Band rund um Frontmann Hartmut Engler direkt mit. „Ihr Lieben wir sind in der Arena auf Schalke und haben jetzt beim proben festgestellt, dass unser Programm satte drei Stunden einnimmt. Und da wir euch ja kennen, ihr seid frenetisch und wollt Party haben, können wir nicht abschätzen, ob das Konzert nach drei Stunden beendet ist. Es muss aber um 23 Uhr beendet sein, laut Vorgabe hier in der Halle“, so Engler.

Das heißt, so der Sänger weiter, man habe sich sicherheitshalber dazu entschlossen, bereits um 19.45 Uhr mit dem Konzert zu beginnen. „Weil wir ja nichts raussparen wollen, ihr sollt die ganze Ladung abkriegen“, so Engler, der im Anschluss noch eine „mega Party“ verspricht.

Verkehrschaos vorprogrammiert

Die Änderungen gelten sowohl für das Konzert am Samstag (6. September 2025) wie auch die Generalprobe am Freitag (5. September 2025). Eine frühe Anreise ist also durchaus zu empfehlen. Gibt es doch rund um die Arena auf Schalke erfahrungsgemäß bei Veranstaltungen dieser Größenordnung einen mehr als dicht gedrängten Verkehr.

Mit dabei in Gelsenkirchen sind neben PUR auch noch Eva Briegel von der Band Juli, Nicholas Müller, Sänger der Band Jupiter Jones, sowie Heinz Rudolf Kunze und Nik Kershaw. Weitere Überraschungsgäste sollen laut Instagram-Seite der Band noch folgen.