Pur auf Schalke: Aus dem Verkehrs-Chaos ins Abenteuerland

Es ist mittlerweile schon fast liebgewonnene Tradition in Gelsenkirchen. Ob beim Schalke-Heimspiel oder einem der zahlreichen Konzerte in der Arena. Die Wege gen Stadion sind dicht. Also so richtig dicht. Mehrere Stunden im Stau dicht. Und so brauchten auch die Zehntausenden, die am Samstagabend zum „Pur and Friends“-Konzert wollten, zunächst vor allem eines: Geduld.

Die jedoch sollte sich spätestens um 19.45 Uhr ausgezahlt haben. Da nämlich betraten Pur zum 30. Geburtstag von „Abenteuerland“ unter tosendem Applaus die Bühne, die die Band mitten in die Arena hatten bauen lassen. „Wir sind immer noch da, immer noch am Leben“, sang Frontmann Hartmut Engler. Und wie.

Pur feiern auf Schalke 30 Jahre „Abenteuerland“

„Ihr spielt besser als der S04“ hatte ein weiblicher Fan auf ein Plakat geschrieben. Keine Kunst, recht hatte sie aber dennoch. Und das mit hochkarätiger Unterstützung. Mit Jupiter-Jones Frontmann Nicholas Müller, der extra für seine Mutter ein Shirt mit der Aufschrift „Guck mal Mama, ich sing bei Pur“ übergestreift hatte, intonierte Engler wohl eine der berührendsten Versionen von „Still“ seit langem.

Doch auch Songs aus den alten Pur-Zeiten durften nicht fehlen. „Seiltänzertraum“ oder „Dass es dir leid tut“ entführen tief in die 90er. Dazu noch das Lieblingslied von Hartmuts Mama – „Wenn sie diesen Tango hört“. Natürlich im Chor mit der kompletten Arena auf Schalke. Gänsehaut pur. Und so flossen auch bei Hartmut Engler schon nach 35 Minuten die ersten Tränen. „Das ist einfach überwältigend“, lobte er sein Publikum, das nicht nur zuhöre, sondern auch mitfühle. In der Hoffnung, dass seine Mama von oben noch immer dabei sei.

Pur ließen auf Schalke den Fußball vergessen. Foto: Dominik Göttker

Doch „Pur and Friends“ hieße ja nicht „and Friends“ ohne eben jene Freunde. Und so waren neben Nicolas Müller auch noch Stars wie Heinz Rudolf Kunze (selbstverständlich mit „Dein ist mein ganzes Herz“), Superfan Rüdi, die polnische Band VOŁOSI, Eva Briegel von Juli („Geile Zeit“, „Die perfekte Welle“) oder Nik Kershaw („Wouldn’t it be good“, „The Riddle“) am Start.

Gast-Stars und echte Klassiker

Pur wären aber nicht Pur, hätte die Band nicht auch ein neues Medley zusammengestellt. Diesmal hatten die Schwaben ihre Songs „Prinzessin“, „Es tut weh“, „Stell dir vor“, „Mittendrin“, „Mächtig viel Theater“, „Lied für all die Vergessenen“, „Herzbeben“ und „Indianer“ verschmolzen. Nicht ganz so partylastig wie das wohl berühmteste Pur-Medley, aber dennoch tanzbar. Apropos tanzbar. Das war doch vor allem ein Song …

Und um 22.15 Uhr kam er dann auch endlich. Der Song auf dem der ganze Abend fundierte – „Abenteuerland“. Im Feueregen stand Engler da. In seinem roten Zirkusdirektor-Jäckchen. Danach direkt „Ein graues Haar“. 30 Jahre haben diese Songs nun auf dem Buckel. Alt geworden sind sie nicht. Wenn überhaupt gereift. Denn auch heute noch singen Zehntausende diese Lieder. Weil sie echt sind, ehrlich und einfach gut. Oder wie war Hartmut Engler so schön sagte: „Es war wieder unbeschreiblich.“ Recht hat er! Auf die nächsten 30 Jahre!!!