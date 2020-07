ProSieben zeigt „Die! Herz! Schlag! Show!“ – Zuschauer reagieren deutlich! „So ein primitiver Blödsinn“

Am Montagabend zeigt ProSieben „Die! Herz! Schlag! Show!“. In der Sendung treten zwei Teams bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander an.

„Die! Herz! Schlag! Show!“ auf ProSieben gewinnt das Team, das seinen Herzschlag am besten beherrschen kann. Manchmal muss er bewusst niedrig gehalten werden, manchmal soll er sich in luftigen Höhen befinden.

ProSieben: „Die! Herz! Schlag! Show!“ kommt nicht gut an

In der aktuellen Folge der Show sind Verona Pooth, Stefan Mross, Bürger Lars Dietrich, Wigald Boning, Lisa Feller und Gil Ofarim zu Gast. Moderator ist Steven Gätjen.

Doch „Die! Herz! Schlag! Show!“ kommt bei vielen Zuschauern nicht gut an.

Ich hab Steven wirklich lieb, aber auch hier gibt es Grenzen, was für eine schlechte Show #HerzSchlagShow — CryWolf (@Falcoaddict) July 20, 2020

„Was für eine schlechte Show“

„Was für eine schlechte Show“, schreibt ein Twitter-User stellvertretend für viele Zuschauer. Eine Auswahl an Tweets:

„So ein primitiver Blödsinn. Das taugt nicht mal für den Montagabend.“

„Also diese Show packt mich absolut nicht!“

„Wer hat sich diesen Mist eigentlich ausgedacht?“

„Hallo Netflix, sorry ProSieben.“

Vier Ausgaben geplant

ProSieben hat zunächst vier Ausgaben der neuen Show geplant. Mal sehen, wie es danach für „Die! Herz! Schlag! Show!“ weitergeht. (nr)