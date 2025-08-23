ProSieben-Moderatorin macht Krebsdiagnose öffentlich -„Plötzlich steht das Leben Kopf“

Charlotte Potts, bekannt als lebenslustige TV-Moderatorin bei ProSieben, meldet sich mit einer persönlichen Nachricht: Sie ist an Krebs erkrankt. „Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf“, schreibt sie auf Instagram zu Bildern aus dem Krankenhaus. Vor drei Monaten war sie noch bei der Vorsorge – die Diagnose traf sie hart.

„Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet“, so Potts, die 2017 bis 2022 das ZDF-„Morgenmagazin“ moderierte. „Ich hätte niemals damit gerechnet.“ Die ersten Tage habe sie sich gefragt: „Warum ich?“ Die Antwort ihrer Ärztin ließ sie innehalten.

ProSieben-Moderatorin macht Krebsdiagnose öffentlich

„Jede 7. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum also nicht ich?“ Danach sei alles sehr schnell gegangen, „dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb.“ Schon bald hing sie am Tropf, während wöchentlich Medikamente durch ihre Venen liefen – ein harter, aber notwendiger Weg zurück zur Gesundheit.

Charlotte Potts berichtet offen: „Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin … klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen. Der Weg dorthin ist lang.“ Sie will ihre Erfahrungen auf Instagram teilen, weil „viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt“.

ProSieben-Moderatorin teilt persönliche Worte

Seit 2008 ist Potts als Journalistin tätig, moderierte das ZDF-„Morgenmagazin“ und arbeitet aktuell bei ProSieben. Die zweifache Mutter (Kinder sind 2018 und 2020 geboren) muss ihre politische Berichterstattung nun pausieren. „Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten – das muss jetzt aber eine Weile warten. Wenn ihr mich unterstützen wollt: Schickt mir positive Vibes.“

++ „TV Total“ kehrt aus der Sommerpause zurück – mit großer Überraschung ++

Ihre Fans zeigen große Solidarität. Charlotte Potts’ offene Worte machen deutlich: Sie will Mut machen und dabei nicht allein bleiben. Die Erkrankung verändert ihren Alltag, doch sie bleibt sichtbar, stark und ehrlich in der Öffentlichkeit.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch interessant:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.