ProSieben ändert Show-Knaller – Zuschauer können es nicht fassen: „Da bin ich raus“

Eigentlich sind es für viele Fans gute Nachrichten, die ProSieben an diesem Sonntag (22. Januar 2023) auf Twitter publik machte. Der Münchener Sender gab nämlich etwas bekannt, worauf einige ProSieben-Zuschauer wohl schon sehnlichst gewartet haben: den Starttermin der fünften Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt.

Doch gleichzeitig macht der TV-Sender eine große Änderung der Show öffentlich, die nicht allen Fans gefällt – manche wollen sogar nicht mehr einschalten.

Auf Twitter stellt ProSieben die neuen Kandidaten vor, die mit Joko ab dem 19. Februar in sechs Folgen um seine Show spielen. Diesmal stellen sich Musiker Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz mit einem wöchentlich wechselnden Wildcard-Gewinner der Herausforderung, Joko Winterscheidt seinen Platz als Moderator streitig zu machen.

In acht Quiz-Runden, die jeweils in drei Gewinnstufen unterteilt sind, müssen die Kandidaten Punkte sammeln – nach jeder Gewinnstufe muss einer der vier Kontrahenten die Show verlassen. Der Star – oder Wildcard-Normalo – tritt anschließend gegen Moderator Joko persönlich an, um ihm schließlich die Show zu stehlen. Soweit das Konzept der bisherigen Staffeln, das auch in Staffel fünf fortgesetzt wird – eine Änderung gibt es dennoch.

ProSieben stellt plötzlich Sendetermin um

So wird ProSieben die neue Staffel nicht mehr wie gewohnt dienstags um 20.15 Uhr zeigen, sondern ab dem 19. Februar sonntags um 20.15 Uhr, wie der Sender in der Twitter-Ankündigung erklärt.

„Die neue Staffel #WSMDS. Sechs Folgen. Ab 19. Februar. Jetzt an unserem neuen ProSieben-Sonntag“, heißt es in dem Beitrag. Offenbar ist die Sendeplatz-Änderung Teil eines neuen Konzepts von ProSieben: „Im Februar zeigen wir an unserem neuen ProSieben-Sonntag etwas Vertrautes. Damit zeigen wir eine der erfolgreichsten ProSieben-Eigenproduktionen am Sonntag zur Prime Time.“

Ob die Produktion allerdings auch auf dem neuen Sendeplatz erfolgreich bleiben wird? Schließlich stören sich einige Fans an der Änderung und kommentieren:

„Schade, sonntags passt so gar nicht“

„Ich glaub‘, der Dienstag war mir sympathischer“

„Oki, ich freue mich, aber #WSMDS gehört auf den Dienstag und nicht auf einem Sonntag“

„Dann bin ich wahrscheinlich raus“

„Wieso denn nicht mehr Dienstag? Schade eigentlich. Das war immer so ein Highlight, worauf man sich in der Woche gefreut hat“

„Sorry, aber bei Sonntag bin ich wohl raus. Dienstag war so gut und da läuft doch zur Zeit eh nur Müll“

Abgesehen von den persönlichen Vorlieben der Fans begibt sich „Wer stiehlt mir die Show?“ mit dem Sonntags-Termin auch in direkte TV-Konkurrenz zu etablierten Formaten wie zum Beispiel dem „Tatort“.

Treue Zuschauer werden wohl aber trotzdem einschalten – oder ganz clever die jeweiligen Mediatheken schauen.