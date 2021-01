Prosieben: Thomas Gottschalk in neuer Show zu Gast – „Gerecht ist das nicht!“

Es ist Showtime bei Prosieben! Joko Winterscheidt präsentiert wieder seine neue Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“

Mit dabei am Dienstagabend: Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Palina Rojinski sowie Wildcard-Gewinner Mark.

In der neuen Prosieben-Show von Joko Winterscheidt geht es nicht um Geld - sondern darum, wer den 42-Jährigen vom Moderationsthron stoßen kann und in der kommenden Woche in seine Rolle schlüpfen darf.

Prosieben: Thomas Gottschalk in neuer Show

Bislang hat es noch keiner geschafft - doch Thomas Gottschalk hat am Dienstag bei Prosieben einen richtigen Lauf.

Dass er am Ende gegen Joko gewinnen kann, daran zweifelt die TV-Legende aber dennoch.

Das ist ProSieben:

ProSieben ist ein deutscher Privatsender

ProSieben wurde am ersten Januar 1989 gegründet

Geschäftsführer ist Daniel Rosemann

Wie Sat.1, Kabel1 und Sixx gehört ProSieben zur „ProSiebenSat.1 Media SE“

Zu den Showhighlights gehören „Germany's next Topmodel“, „Das Duell um die Welt“ oder „The Masked Singer“

Nach der ersten Runde muss ein Kandidat gehen. Zwei Spiele, bevor der erste Teilnehmer ausscheidet, führt Thomas Gottschalk mit sieben Punkten. Abgeschlagen hinter ihm sind Elyas M'Barek mit vier Punkten, Wildcard-Gewinner Mark (drei Punkte) und auf Palina Rojinski (zwei Punkte).

Ein gutes Zeichen für den Ex-„Wetten, dass...“-Moderator, oder? Er ist sich da nicht so sicher:„Ich hab schon mal geführt und am Ende bin ich trotzdem rausgeflogen!“, so Gottschalk. Mit einem Lachen sagt er: „Gerecht ist das nicht hier!“

Kopf hoch, Thomas! Ob er am Ende noch gewinnen kann? (cs)

„Wer stiehlt mir die Show“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.

