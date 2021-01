ProSieben: Irrer Auftritt bei „Wer stiehlt mir die Show“ – plötzlich ist ER zu hören

Überraschung bei ProSieben! Bei „Wer stiehlt mir die Show“ ist am Dienstagabend kein Geringerer als Kultmoderator Thomas Gottschalk als Quizmaster zu sehen. Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Star stach in der vergangenen Woche Joko Winterscheidt aus und sicherte sich somit selbst den neuen Quizmaster-Job.

Um die ProSieben-Sendung im wahrsten Sinne des Wortes gut über die Bühne zu bringen, holt sich Thomas Gottschalk mitten in der Show Hilfe von einem Telefonjoker – oder besser: von einem bekannten Freund.

ProSieben: Irrer Auftritt bei „Wer stiehlt mir die Show“ – ER wird plötzlich angerufen

Und der kennt sich mit Quizshows bestens aus. Denn plötzlich ist „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch laut "spot on news" in der Leitung! „Immer, wenn ich nicht weiter weiß, rufe ich Günther an. Kannst Du mir ein paar Tipps geben, wie man als Quizmaster gut aussieht?“, will Gottschalk von seinem Best-TV-Buddy wissen.

Der gibt ihm gleich mehrere Tipps.

Das ist die ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“:

Ausgestrahlt wurde sie erstmals am 5. Januar 2021

Die Idee der Sendung hatte Joko Winterscheidt

In der Show können die Kandidaten die Moderation für die darauffolgende Woche gewinnen

Folgen 1 bis 3 moderierte Joko Winterscheidt

Folge 4 moderiert Thomas Gottschalk am 26. Januar

„Erste Regel: Quatsch die Leute nicht zu. Zweite Regel, insbesondere, wenn es Prominente sind: Lass sie reinrumpeln, also, hilf ihnen nicht. Und drittens: Bevorzuge keine attraktiven Damen unter 30 Jahren. Das kommt beim Publikum immer schlecht an.“

Thomas Gottschalk holt sich in der ProSieben-Sendung bekannte Hillfe. Foto: ProSieben / Claudius Pflug

Im Eifersuchts-Modus schaltet sich schließlich auch noch Joko Winterscheid ein, richtet seine Worte bei „Wer stiehlt mir die Show“ ebenfalls an Günther Jauch: „Ich hätte Sie aber auch eingeladen, Herr Jauch, falls Sie da mal aus der Hölle rauswollen. Wir haben hier noch einen Platz für Sie.“

Ob der „Wer wird Millionär“-Star tatsächlich eine gute Hilfe für Thomas Gottschalk ist? Letzterer hat immerhin eine harte Konkurrenz, gegen die er in der ProSieben-Show antritt. Seine Herausforderer:

Palina Rijinski

Elyas M'Barek

Joko Winterscheidt

Wildcard-Kandidatin Lily

Es tut uns wirklich leid, lieber @officiallyjoko. Aber wir freuen uns auf Dienstag. Auf "Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?". #WSMDS pic.twitter.com/u5ljBgiLQ1 — ProSieben (@ProSieben) January 20, 2021

Nur der Gewinner darf in der kommenden Woche als Quizmaster fungieren. Wie die Sache ausgeht, kannst du am Dienstagabend ab 20.15 Uhr bei ProSieben mitverfolgen. (jhe)