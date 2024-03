ProSieben: Kurz nach „TV Total“ macht die Nachricht die Runde

Die Kultsendung „TV total“ hat am Mittwochabend (13. März) bei ProSieben einmal mehr bewiesen, dass sie ein Publikumsmagnet ist, insbesondere in der begehrten Zielgruppe!

Mit Moderator Sebastian Pufpaff an der Spitze präsentierte die Show erneut die kuriosesten Ausschnitte aus der Welt des Fernsehens und konnte ihre Zuschauerzahlen deutlich steigern…

ProSieben setzt weiterhin auf Pufpaff & Co.

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Mit 1,47 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Anstieg auf 5,8 Prozent Marktanteil hat „TV total“ die stärkste Quote seit letztem November erreicht. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Quote von 15,7 Prozent bei den 0,85 Millionen jüngeren Zuschauern, ein Zeichen dafür, dass die Sendung nach wie vor den Nerv der Zeit trifft. Im Anschluss an den Quotenerfolg von „TV total“ lief die letzte Ausgabe der aktuellen Staffel von „Rent a Comedian“.

Die Show, die Comedians wie Oliver Pocher in ungewöhnlichen Berufen zeigt, hatte nach einem starken Start einen Rückgang der Zuschauerzahlen zu verzeichnen. Doch in der Folge am Mittwochabend, in der Comedian Osan Yaran sich im Freizeitpark beweisen musste, konnte der Negativtrend gestoppt werden. Mit 0,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,6 Prozent insgesamt sowie 7,5 Prozent in der Zielgruppe, hat die Show einen versöhnlichen Staffelabschluss gefunden.

Der Fernsehabend am Mittwoch (13. März) zeigt, dass ProSieben mit seinen Formaten weiterhin in der Lage ist, unterschiedliche Zuschauergruppen anzusprechen und sich trotz Schwankungen zu behaupten. Dabei setzt vor allem „TV total“ weiterhin Maßstäbe und bleibt eine feste Größe im deutschen TV.