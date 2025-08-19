„TV Total“ kehrt aus der Sommerpause zurück – mit großer Überraschung

Der Dienstagabend bekommt endlich wieder seinen Kult-Faktor zurück! Nach einigen Wochen Pause feiert „TV Total“ sein Comeback bei Prosieben – und Moderator Sebastian Pufpaff ist natürlich wieder mit am Start. Fans dürfen sich auf ein gewohnt unterhaltsames Spektakel freuen, das mit einem besonderen Extra garniert wird.

Denn neben der Rückkehr des Erfolgsformats hat sich der Sender noch etwas Neues einfallen lassen. Direkt im Anschluss an „TV Total“ geht ein spannender Ableger an den Start, der für frischen Wind und jede Menge Lacher sorgen dürfte!

„TV Total“ kehrt aus der Sommerpause zurück

Auf dem offiziellen „TV Total“-Instagram-Account heißt es am Montag (18. August): „Der Dienstagabend hat endlich seinen Meister wieder! Sebsastian Pufpaff ist zurück aus der Sommerpause – und hat natürlich etwas mitgebracht. Morgen gibt es zur Feier des Tages endlich wieder „TV Total“ um 20:15 Uhr und im Anschluss erstmalig den „TV total Stand-Up Club“-mit Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy. Natürlich wieder immer auf Prosieben!“

Zur Primetime, um 20.15 Uhr, flimmert „TV Total“ ab Dienstag (19.August) wieder über die Prosieben-Bildschirme – vorerst sind 19 Folgen geplant. Moderiert wird das Ganze natürlich nach wie vor von niemand Geringerem als Sebastian Pufpaff. Eine Neuheit gibt es jedoch: Direkt im Anschluss an das Prosieben-Kult-Format „TV Total“ läuft nun der „TV total Stand-up-Club“.

Wie der Name bereits verrät, werden dort verschiedenste Stand-Up-Comedians auftreten. Vorerst sind drei Folgen geplant – mal schauen, wie der Ableger beim TV-Publikum ankommt. Der letzte Versuch mit „TV total – Aber mit Gast“ scheiterte nach wenigen Monaten.

Prosieben präsentiert neue Comedy-Show

Die Prosieben-Zuschauer sind hellauf begeistert, dass ihr Dienstagabend nun endlich wieder zu einem wahren Wochen-Highlight wird:

„Endlich hat mein Dienstag wieder einen Sinn! Puffi ist zurück! Ich freu mich schon so drauf!“

„Sekt steht kalt, Chips sind gekauft. Ich freue mich!“

„Klasse endlich!“

„Das wird der beste Sommerpausenstart ever #dergeilsteabendderwoche!“

„Endlich ist unser Puffi wieder zurück! Auf den Stand Up Club bin ich sehr gespannt! Ich freue mich schon!“

„Na, endlich wieder ordentliches Fernsehprogramm!“

Der „TV total Stand-up-Club“ läuft ab Dienstag (19. August) um 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer die Ausgabe verpasst hat, kann sie, wie die regulären Folgen von „TV total“, auf Joyn streamen.