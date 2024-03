 „Wer isses?“ auf ProSieben: Nach Ausstrahlung folgt bittere Klarheit

Seit dem 27. Februar verfolgt ProSieben mit der neuen Primetime-Show „Wer isses?“ ambitionierte Ziele: Traumquoten. Nicht zuletzt, weil das Format auf dem erfolgreichen Segment „Line-up“ aus „The Late Late Show“ mit James Corden basiert und auch bereits in Frankreich Zuschauer begeisterte. Doch kann dieser Erfolg auch in der deutschen Adaption wiederholt werden?

„Wer isses?“ auf ProSieben: DAS steckt dahinter

Das Prinzip hinter „Wer isses?“ ist ebenso simpel wie unterhaltsam: Die Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz stehen im Zentrum des Geschehens und versuchen, die Berufe von verschiedenen Personen zu erraten, lediglich basierend auf deren äußerem Erscheinungsbild. Dabei treten sie jeweils für einen eigenen Zuschauerblock an, um Berufe und verborgene Talente der Teilnehmer aufzudecken. Unter der charmanten Leitung von Moderator Steven Gätjen scheint die Show alle Zutaten für einen Hit zu haben. Doch der wahre Test ist das Publikumsinteresse – wird „Wer isses?“ die hohen Erwartungen erfüllen?

Doch scheint das Promirätselraten „Wer isses?“, nicht mehr die Massen zu bewegen – vor allem die jüngeren Zuschauer springen ab. In der dritten Woche schalteten laut DWDL gerade mal 360.000 aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Das sind erschreckende 80.000 weniger als in der Vorwoche und sogar 190.000 weniger als beim Debüt. Mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent rutschte die Show nun erstmals in den einstelligen Bereich.

Auch insgesamt sieht es verhältnismäßig düster aus: Unter einer Million, nämlich 970.000 Zuschauer, verfolgten die neueste Folge am Dienstagabend (12. März) – ein Verlust von 60.000 im Vergleich zur Vorwoche. Im Schatten von „Wer isses?“ kämpfte sich „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf durch den Abend. Trotz der starken Performance in der letzten Woche mit 9,8 Prozent Marktanteil, fiel die Show jetzt auf magere 6,6 Prozent zurück.

Ob die Rätselsendung in der kommenden Woche das Ruder rumreißen kann? Die nächste Ausgabe „Wer isses?“ läuft am Dienstag (19. März) um 20:15 Uhr auf ProSieben.