ProSieben macht TV-Hammer offiziell – „Kann es kaum erwarten“

ProSieben lockt bereits seit vielen Jahren unzählige Zuschauer vor die Bildschirme. Mit legendären Sendungen wie „TV Total“, „GNTM“ oder „The Voice of Germany“ feierte der Sender Mega-Erfolge. Doch das scheint längst kein Grund zu sein, sich darauf auszuruhen. Im Gegenteil! Jetzt plant der Sender, mit einer neuen TV-Show zu brillieren. Und diese klingt fürs Erste schräg, aber leider geil.

Man nehme einen wilden Kindergeburtstag und eine Prise von „Die beste Show der Welt“, und voilà: Man erhält ProSiebens vermutlich neuen Quotenbringer „Die Superduper Show“! Was daran so superduper ist? Ganz einfach: Kinder denken sich die wildesten Show-Ideen aus, und Promis setzen sie in die Tat um…

ProSieben: SIE sind auch mit von der Partie

„Die Superduper Show“ heißt das neue Format, das ab dem 17. September immer dienstags um 20.15 Uhr die Bildschirme erobern wird. Dabei sind die beliebten Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz sowie die charmante Moderatorin Katrin Bauerfeind mit von der Partie. In insgesamt vier Folgen kämpfen die Kaulitz-Brüder und drei weitere Promis gegeneinander an, um die verrücktesten Mini-Shows zu inszenieren, die sich die kreativen Kids ausgedacht haben.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller ist begeistert: „Aus verrückten Ideen werden ernsthafte Mini-Shows, und die bringen jede Menge Spaß.“ Die Show verspricht eine wahnsinnige Mischung aus kindlicher Kreativität und hochmotivierten Promis, die das Publikum zum Lachen und Staunen bringen werden. Und wer könnte besser durch dieses Chaos führen als Katrin Bauerfeind?

Mit ihrem feinen Sprachwitz und jeder Menge Herz wird sie ihre erste eigene ProSieben-Show rocken. Unter der Instagram-Verkündung lässt sie ihrer Freude freien Lauf: „Kann‘s kaum erwarten“, gefolgt von einem Feuer-Emoji.

Die Show-Ideen, die auf die Zuschauer warten, klingen schon jetzt nach absolutem TV-Gold. Am Ende jeder Folge entscheidet das Publikum, welche Mini-Show den Titel „Superduper Show des Abends“ verdient hat.