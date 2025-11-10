ProSieben zeigt Syrien-Doku von Thilo Mischke: Der Horror ist kaum beschreibbar

„Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast“ ist der Titel der neuen ProSieben-Dokumentation von Thilo Mischke. Die Reportage, sie dreht sich um Martin Lautwein. Martin war in der Coronazeit Personenschützer von Mischke, wurde zu einem engen Freund. Und Martin saß in einem syrischen Foltergefängnis.

Wir schreiben das Jahr 2018, als Martin in Syrien, er arbeitete für eine NGO, von Polizisten angesprochen wurde. Sie führen ihn auf eine Wache, kurz darauf hat er einen Sack über dem Kopf, wird in eines von Assads berüchtigten Gefängnissen geflogen.

ProSieben zeigt Syrien-Doku von Thilo Mischke

Dort, so schildert es Thilo Mischke im Podcast von Paul Ronzheimer, erlebt der Mann die Hölle auf Erden. Und das, obwohl Lautwein, so schildert es Thilo Mischke, glaubt, dass er vorsichtiger gefoltert worden sei.

Sein Freund sei in Zwangspositionen gebracht worden, beschreibt Mischke. Er sei körperlich missbraucht worden, habe Schläge ertragen müssen. Doch damit nicht genug.

„Es gibt eine Anekdote, die mir jetzt sogar bei dir schwerfällt zu erzählen“, beginnt Mischke im Gespräch mit Ronzheimer, „eine der schlimmsten Foltermethoden war für Martin, dass er sich nicht mal umbringen konnte. Das hatte nämlich Martin an einer Stelle vor. Er wurde beobachtet, und in dem Moment, in dem er versuchte sich umzubringen, ist jemand in die Zelle gekommen und hat eben diesen Versuch unterbunden.“

Nach mehr als 40 Tagen sei Martin Lautwein freigekommen. Für den Film fuhr er nach dem Sturz des Assad-Regimes wieder mit Mischke nach Syrien, versuchte zu recherchieren, wer ihm das angetan hatte.

Und die beiden Männer erfuhren noch mehr Horror-Geschichten. Unter anderem soll eine Foltermethode gewesen sein, dass eine Person aus den völlig überfüllten Zellen herausgeholt und am ganzen Körper mit Honig bestrichen worden sein. So wurde die Person anschließend zurück in die Zelle gebracht, woraufhin die anderen Insassen von Hunger geplagt, ihr den Honig vom Körper geleckt hätten.

Die ganze Reportage siehst du am Montag (10. November 2025) um 20.15 Uhr bei ProSieben.