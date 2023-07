„The Voice of Germany“, „The Voice Kids“, „The Voice Senior“ – man kann nicht behaupten, dass sich ProSieben und Sat.1 bei ihrer Erfolgs-Castingshow nichts einfallen lassen würden. Nun gut, die ganz großen Superstars entstanden aus den Sendungen bislang nicht. Dafür waren die Stars doch auch immer die, die auf den markant roten Sesseln saßen. Die Coaches also.

Ob Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, die Fanta-4 oder Peter Maffay. Die Stühle der Coaches waren stets top besetzt. Das dürfte auch beim neuesten „The Voice“-Ableger, „The Voice Rap“ nicht anders sein.

„The Voice Rap“ wird ein kurzes Vergnügen

Bestätigt wurden mit Kool Savas und Dardan immerhin schon zwei echte Schwergewichte der Szene. Doch nun wird bekannt: Eine ewig lange Staffel wird es nicht geben. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, wird die ganze Show an gerade einmal drei Tagen produziert. Zum Vergleich: „The Voice of Germany“ kam zuletzt auf 19 Ausgaben, „The Voice Kids“ wiederum auf zehn.

Die Produktion soll bereits im Juli beginnen. Laut „DWDL“ stehen an einem Nachmittag beziehungsweise Abend die Aufnahmen für die Blind-Auditions auf dem Plan. Dafür seien etwa sechs Stunden angesetzt. Anfang August sollen dann die Battles auf dem Plan stehen, bevor am 5. August das Finale produziert werden soll. Die berühmten „Sing Offs“ von „The Voice of Germany“ soll es bei „The Voice Rap“ also wohl nicht geben.

„The Voice of Germany“ mit neuen Coaches

Anders wird auch das Studio-Konzept. Nach Angaben von „DWDL“ soll es mehr einem Club, als einem großen Fernsehstudio ähneln. Statt Sitzplätzen gebe es demnach nur Stehplätze. Wann „The Voice Rap“ genau startet, ist noch unklar.

Mehr Nachrichten:

Mehr ist dagegen schon über die neue Staffel von „The Voice of Germany“ bekannt. So haben sich ProSieben und Sat.1 entschieden, die Coaches einmal durchzutauschen. Auf den Sesseln nehmen fortan Giovanni Zarrella, Shirin David, Ronan Keating, sowie die Kaulitz-Brüder Bill und Tom Platz. Mehr Infos findest du hier.