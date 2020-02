Prosieben: Riesenüberraschung bei „The Masked Singer“! Jetzt kommt raus, dass ...

The Masked Singer hat Prosieben im vergangenen Jahr hervorragende Quoten beschert. Deshalb verwundert es nicht, dass der Privatsender das Erfolgsformat auch 2020 weiterleben lässt.

Bereits im März flimmert die neue Staffel von „The Masked Singer“ über die Bildschirme, erneut werden die Folgen bei Prosieben gezeigt.

Prosieben: Riesenüberraschung bei „The Masked Singer“

Nun will die „Bild“ eine Riesenüberraschung erfahren haben. Demnach sollen wegen des großen Erfolgs in diesem Jahr gleich zwei Staffeln geplant sein. Die insgesamt dritte Staffel soll dann im Herbst ausgestrahlt werden.

Die Dreharbeiten sollen geheim stattgefunden haben - vermutlich auch, um das Risiko möglichst gering zu halten, dass die Stars schon vor der Enttarnung entlarvt werden.

Das waren die Promis in Staffel 1 von „The Masked Singer“:

Max Mutzke

Gil Ofarim

Bülent Ceylan

Susianna Kentikian

Daniel Aminati

Stefanie Hertel

Marcus Schenkenberg

Hein Hoenig

Susan Sideropoulus

Lucy Diakovska

„The Masked Singer“ kommt auch nach Österreich

Wie ein Sprecher der „Bild“ bestätigte, wird Mitte März auch eine erste Staffel von „The Masked Singer“ in Österreich gezeigt.

So läuft „Masked Singer“ ab

Bei „The Masked Singer“ treten zehn prominente Kandidaten gegeneinander an - sie tragen Kostüme und müssen sich jede Woche das Weiterkommen in die nächste Runde erkämpfen. Scheidet ein Teilnehmer aus, so muss er seine Maske abnehmen und wird entlarvt. Die erste Staffel in Deutschland gewann Max Mutzke. (cs)

Die zweite Staffel von „The Masked Singer“ startet am 10. März bei Prosieben.