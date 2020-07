„The Masked Singer“-Hammer: ProSieben macht es offiziell! Die Show wird ...

The Masked Singer: Der Drache war im letzten Jahr dabei. Nun lässt ProSieben die Bombe platzen.

Sie gehört zu den beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen: „The Masked Singer“. Prosieben hat mit „The Masked Singer“ bei den Zuschauern ins Schwarze getroffen!

Rate-Fans waren begeistert von der Prosieben-Show! Die beiden ersten Staffeln von „The Masked Singer“ waren super erfolgreich. Dass es eine dritte Staffel von „The Masked Singer“ geben würde, stand bereits nach der mega-erfolgreichen zweiten Ausgabe der ProSieben-Show fest.

„The Masked Singer“: ProSieben lässt Bombe platzen

Wann diese jedoch genau starten soll, darüber hüllte ProSieben jedoch den Mantel des Schweigens. Zunächst hatte man von Herbst gesprochen, allerdings hatten sich durch Corona schon einige Shows verschoben. Doch nun gibt es einen ersten Hinweis.

Bei Twitter hat ProSieben die Bombe platzen lassen. Auf Nachfrage eines Fans, ob es denn schon einen Starttermin für die nächste und damit dritte Staffel der deutschen Ausgabe von „The Masked Singer“ geben würde, schrieb die Social-Media-Abteilung von ProSieben: „Im Dezember. Oder früher. Nicht später.“

------------------

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Die zweite Staffel entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck alias das Faultier für sich

----------------------

„The Masked Singer“: Der Wuschel war in Staffel 2 dabei - nun lässt Prosieben die Bombe platzen. Foto: ProSieben/Willi Weber

Die dritte Staffel von „The Masked Singer“ startet also noch in diesem Jahr. Das dürfte ein tolles vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Millionen Zuschauer der irren Musik-Show werden.

----------------------

----------------------

Wer wohl dieses Mal unter den Masken steckt?

Wer dann Ende des Jahres unter den Masken stecken wird, ist natürlich noch streng geheim. Genauso übrigens wie die spektakulären Kostüme.

Die erste Staffel gewann Sänger Max Mutzke, der unter dem Astronauten-Kostüm steckte. In der letzten Staffel war Schauspieler Tom Beck der Gewinner. Wer wohl in der dritten Staffel die Fans am meisten überzeugen wird? Man darf gespannt sein.

