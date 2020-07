ProSieben: Skandal in „Die!Herz!Schlag!Show!“ – „Rotzen sich gegenseitig ins Gesicht“

Es gibt Spiele, die in diesen Zeiten wohl eher unangebracht sind. Das musste auch ProSieben in seiner am Montag ausgestrahlten Spiele-Show „Die!Herz!Schlag!Show!“ erfahren.

Zwar wurde die Show von ProSieben bereits vor der Corona-Krise aufgezeichnet, doch diese Krise ist heute eben in aller Munde beziehungsweise Kopfe. Wenig überraschend also, dass das Spiel „Atemlos durch die Schlacht“ beim Twitter-Publikum eher weniger gut ankam.

Worum ging es? Promis wie Sänger Nico Santos, Ex-Kicker Mario Basler, Lily Becker, Moderator Simon Gosejohann und Autoexpertin Panagiota Petridou oder Ur-Bachelor Paul Janke, mussten unter einem Kicker-Spielfeld Platz nehmen. Lediglich ihre Köpfe schauten aus dem Spielfeld heraus.

Das ist ProSieben:

ProSieben ist ein deutscher TV-Privatsender

Der Sender ging am 1. Januar 1989 auf Sendung

Der Sender ging aus dem Programm Eureka TV hervor

Das Programm läuft rund um die Uhr

ProSieben-Chef ist Daniel Rosemann

Gründungsgesellschafter waren Gerhard Ackermans (51 Prozent) und Thomas Kirch (49 Prozent)

Das Fussballpustspiel würde sich heute nicht mal Steve O. trauen #herzschlagshow #Covid_19 pic.twitter.com/qWrIfjXCq0 — Bastian Block (@BastianBlock) July 13, 2020

Ziel des Spieles war es nun, einen Ball ins gegnerische Tor zu pusten und dabei den Puls so weit wie möglich unten zu halten. Klar, dass da auch der eine oder andere Tropfen Spucke mitflog. Und auch den einen oder anderen Promi-Kollegen getroffen haben dürfte. In Zeiten von Corona, Maske und Mindestabstand eine absolute Katastrophe.

ProSieben: Twitter-Hate wegen DIESES irren Spiels

Da ahnt man nichts Böses, zappt auf @Pro7

um sich ein Paar Serien Wiederholungen anzusehen und sieht wie sich Paar Spacken anspucken. #WTF ist #HerzSchlagShow, dann doch lieber #BeautyNerd pic.twitter.com/WoY1guCr4s — Alselep (@alselep) July 13, 2020

Bei Twitter überschlugen sich die Kommentare:

„Sechs Superspreader rotzen sich gegenseitig ins Gesicht. Das ist ja so 2019.“

„Ich applaudiere, wenn die Promis mit Käse überbacken und der Puls nicht über 100 steigt.“

„Und da seid ihr wahrscheinlich auch noch stolz drauf?!“

„Ich finde die ganz gruselig und extremst unsympathisch.“

„Corona hat uns insbesondere gezeigt, wie weit im Voraus Sendungen tatsächlich aufgenommen werden.“

Nicht ganz glücklich sind derzeit auch die Zuschauer des ZDF. Der Sender hat nämlich Markus Lanz aus dem Programm genommen. Das ist der Grund.