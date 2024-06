ProSieben: Kurz nach „Autoball EM“ gibt es frohe Kunde

Fans von actiongeladenen Sportereignissen durften sich am Samstagabend (8. Juni) auf packende Duelle und spektakuläre Tore freuen. Pünktlich zum Auftakt der diesjährigen Fußball-EM traten unter der Regie von Steven Gätjen und Laura Hofmann Teams in ihren Fahrzeugen auf dem Spielfeld gegeneinander an.

Insgesamt acht prominente Teilnehmer versuchten, den Sieg auf ProSieben einzufahren. Doch wer sicherte sich den Titel? Kurz nach Ausstrahlung machte eine freudige Botschaft die Runde.

Nach ProSieben-Show: Deutschland muss sich geschlagen geben

Bis etwa 1.30 Uhr in der Nacht lieferten sich die Teams bei der „TV total Autoball-EM“ ein spannendes Match. Im Finale duellierte sich Sebastian Pufpaff für Deutschland mit Joey Kelly, der für Irland antrat. Nach einem harten Kampf konnte der „The Kelly Family“-Musiker das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. Damit machte er Irland erstmals zum Europameister der ProSieben-Show. Knapp am Sieg vorbei holte Pufpaff den zweiten Platz für Deutschland.

Während sich die Veranstaltung erfreuliche Marktanteile sicherte, musste das Ereignis bei den Zuschauern Abstriche machen.

ProSieben: Bleiben die Zuschauer der Show aus?

Schon zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 legte ProSieben das einstige Raab-Event „Autoball“ nach acht Jahren Pause wieder auf und fuhr damit gute Quoten ein. So reichte es dieses Jahr in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Das ist sogar wieder etwas mehr als im Dezember 2022, als 13,6 Prozent erzielt worden waren. Die absolute Reichweite fiel allerdings noch ein Stück geringer aus als damals.

+++Matthias Opdenhövel: Nach „Schlag den Star“-Comeback wird es deutlich+++

Im Schnitt waren diesmal nur 0,93 Millionen Zuschauer mit dabei, 160.000 weniger als vor eineinhalb Jahren. Betrachtet man die Netto-Reichweite – also die Zahl der Personen, die zumindest kurz reingeschaltet haben – fiel die am Samstag angesichts der extrem langen Sendedauer mit 4,83 Millionen erwartungsgemäß ungleich höher aus. ProSieben wurde dank der starken Primetime auch Tagesmarktführer beim jungen Publikum.

Neben ProSieben durfte sich noch ein weiterer Sender am Samstagabend freuen. Sat.1 erzielte mit dem Film „Catweazle“ einen Erfolg und sicherte sich damit einen weit über Senderschnitt liegenden Marktanteil von 11,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe, wie das Medienportal „DWDL“ mitteilte.