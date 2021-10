ProSieben: Spitze gegen RTL? Sender holt IHN zurück – „Komme wieder nach Hause“

Wenn das mal keine Kampfansage an RTL ist. Im Dezember bringt ProSieben eine neue Sendung ins Programm – und hat sich dafür niemand Geringeres als ein beliebtes Gesicht der Konkurrenz geangelt.

Die Weihnachtszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Überall sind Lichter angebracht, kultige Weihnachtslieder werden angestimmt und man kann sich mit seinen Liebsten gemütlich zu Hause einkuscheln. Da kommt das neue TV-Format von ProSieben geradezu wie gerufen.

ProSieben: Im Dezember startet „Surprise! Die Bruce Darnell Show“

Der Sender möchte seine Zuschauer in diesem Jahr schon vor dem Heiligen Abend beschenken und bringt gemeinsam mit Choreograf Bruce Darnell eine Überraschungsshow auf den Markt. Los geht es am 2. Dezember um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Bruce Darnell kehrt nach 14 Jahren zurück zu ProSieben. Foto: IMAGO / impress picture

Dann wird der 64-Jährige, den die meisten ProSieben-Zuschauer noch durch Heidi Klums Modelshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) kennen, in „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ ausgewählten Glückspilzen große Träume erfüllen.

----------------------------------------

Das ist Bruce Darnell:

Bruce Darnell wurde am 19. Juli 1957 in Colorado (USA) geboren

Seit 1983 modelt er für Designermarken wie Kenzo und Hermès

Große Bekanntheit erlangte Darnell 2006 als Juror der ProSieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“

Von 2008 bis 2020 war er mit Unterbrechungen in der Jury der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ zu sehen

Bruce Darnell lebt im niederländischen Vaals in der Nähe von Aachen

----------------------------------------

ProSieben: Nach 12 Jahren bei RTL – Bruce Darnell ist wieder „zu Hause“

Freunde, Partner und Verwandte werden dabei zu Lockvögeln, die dafür sorgen, dass die ausgewählten Kandidaten tatsächlich neben Bruce Darnell im ProSieben-Studio landen. Was sie dort erwartet? Das bleibt eine Überraschung.

Bruce Darnell kann es kaum noch erwarten. „Nach 14 Jahren komme ich wieder nach Hause zu ProSieben, es wird magisch“, wird der Ex-„Das Supertalent“-Juror in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. Rund 12 Jahre lang hat er in der RTL-Jury gesessen. Dass Bruce nach einer so langen Zeit wieder zur Konkurrenz wechselt, sieht man in Köln vermutlich nicht gerne.

----------------------------------------

Mehr TV-News:

RTL: Jetzt ist es offiziell – Sender darf es endlich verraten

„Frühstücksfernsehen“: Klare Ansage im Live-TV – „Das darfst du nicht sagen“

„Schlag den Star“: Pro7 gibt Kontrahent bekannt – jetzt hagelt es Hohn und Spott

----------------------------------------

Seine Fans hingegen haben Grund zur Freude. Denn: Bruces Show ist etwas ganz Besonderes. „Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig. Dazu unterstützt mich Viviane Geppert. Die wunderschöne Moderatorin bringt an meiner Seite Glamour in die Show“, verspricht Bruce Darnell.

Na, das klingt doch schon äußerst vielversprechend. Auf welches beliebte Highlight wir dieses Weihnachten jedoch verzichten müssen, erfährst du hier.