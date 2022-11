ProSieben-Star Rebecca Mir lässt tief blicken – „Überragend schön“

Auch wenn ihr Sieg bei GNTM schon elf Jahre her ist, zeigt ProSieben-Star Rebecca Mir, dass sie es immer noch drauf hat. In Kooperation mit der Unterwäschefirma „Hunkemöller“ posiert die Mutter eines kleinen Sohnes in sexy Unterwäsche. Damit dürfte sie nicht nur ihrem Mann und „Let’s Dance“-Profitänzer Massimo Sinato den Kopf verdreht haben.

Die Fans von ProSieben-Star Rebecca Mir sind bei diesen Aufnahmen ganz aus dem Häuschen. So haben sie das Model schon lange nicht mehr gesehen. Umso mehr feiern sie die Freizügigkeit der 30-Jährigen.

ProSieben-Star Rebecca Mir im sexy Dessous

Die ehemalige GNTM-Gewinnerin hat im Laufe ihrer Karriere als Model schon einige Kooperationen mit großen Firmen an Land gezogen. Neben Handyhersteller Samsung und Sportartikelhersteller Puma, arbeitet die 30-Jährige auch mit Onlinehändler Zalando und eben auch dem Bekleidungsunternehmen Hunkemöller zusammen. Und genau dafür schmeißt sich Rebecca Mir jetzt so richtig in Schale.

Ein eleganter BH aus Spitze, eine Feinstrumpfhose und einen schwarzen Morgenmantel: Mehr braucht sie nicht, um ihre Fans völlig aus der Fassung zu bringen. Lasziv schaut das Model dabei in die Kamera und posiert. Am Ende des Videos, welches sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, kommt dann aber doch das typische Grinsen der „taff“-Moderatorin durch.

ProSieben-Star Rebecca Mir: Fans trauen ihren Augen nicht

Ein seltener Anblick für die Fans, die diesen dafür umso mehr genießen. Hier ein Auszug aus den Kommentaren unter dem Beitrag:

„Traumhaft. Und das liegt nicht nur am Outfit!“

„Tolles Outfit, tolle Frau. Zum Anbeißen!“

„Eine Göttin!“

„Das nenne ich schöne Frau.“

„Wunderschönes Dessous.“

Was wohl ihr Mann Massimo Sinato davon hält? Mit einer „Gefällt mir“-Angabe versieht er dieses Video bisher nicht.