„Die Promi Darts-WM 2024“ (ProSieben): Verona Pooth mit Volltreffer – aber keiner freut sich mit ihr

Gerade ist die Darts-Weltmeisterschaft in Großbritannien zu Ende gegangen, da geht es für besten der Welt vom berühmten Londoner „Ally Pally“ direkt weiter nach Düsseldorf. Denn ProSieben lädt zum sechsten Mal zum großen TV-Event „Promi Darts WM 2024“.

Moderiert wird der Spaß, der eher an eine Kneipengaudi als an ein ernst gemeintes Sportevent erinnert, von Christian Dürren. Wie im letzten Jahr steht ihm Elmar Pauke als Kommentator zur Seite.

ProSieben: Die besten Dart-Spieler der Welt zu Gast in Düsseldorf

Die Halle in Düsseldorf ist rappelvoll und die Stimmung im Publikum schon von Beginn an super, fast wie bei einem Volksfest. Das Lineup kann sich sehen lassen, denn es sind absolute Topspieler dabei. Sechs gemischte Teams mit jeweils einem Profi und einem prominenten Amateur treten gegeneinander an.

Jürgen Milski & Luke Humphries (Weltmeister, England)

Jens „Knossi“ Knossalla & Michael van Gerwen (Nr. 2 der Welt, Niederlande)

Verona Pooth & Gerwyn Price alias „The Iceman“ (Nr. 5 der Welt, Wales)

Chris Tall & Peter Wright alias „Snakebite“ (Nr. 8 der Welt, Schottland)

Eko Fresh & Ricardo Pietreczko alias „Pikachu“ (Nr. 36 der Welt, Deutschland)

Andrea Kaiser & Michael Smith alias „Bully Boy“ (Nr. 3 der Welt, England)

Allein der neue Überflieger der Dart-Szene, der 16-jährige Vizeweltmeister Luke Littler ist nicht mit von der Partie. Es konnte im Vorfeld bei ProSieben keiner ahnen, dass das Nachwuchstalent für solche Schlagzeilen sorgen wurde.

Verona Pooth trifft die Triple 20 – aber der Jubel bleibt aus

In der Vorrunde schlägt sich Verona Pooth gar nicht schlecht, 40 Punkte fehlen zum Ausgleich gegen das Team von Chris Tall und dem Punker unter den Profis, Peter Wright. Sie setzt an und…trifft! Die die Triple 20, also die dreifache 20. Satte 60 Punkte! Wow! Besser geht es nicht beim Darts, ein Wurf ins Bulls Eye bringt nur 50 Zähler.

Aber die Freude währt nur kurz. Verona wundert sich, warum es im Saal so still bleibt. Ihr Spielpartner „Iceman“ klärt sie auf. Sie hat sich „überworfen“: Um auf die Null zu kommen, hätte sie nur 40 Punkte gebraucht. Also eine „Double 20“. Die Highscore bringt ihnen absolut gar nichts. Wie schade.

Letztes Jahr gewann übrigens der ehemalige Dortmunder Fußball-Profi Kevin Großkreutz den ProSieben-Promi-Pokal an der Seite vom Niederländer Michael van Gerwen.