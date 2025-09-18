ProSieben macht es offiziell – „Wer stiehlt mir die Show?“ geht in die nächste Runde

Es gibt zahlreiche Spielshows, die sich über die Jahre im Programm von ProSieben etabliert haben. Neben „Schlag den Star“ oder „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gehört auf „Wer stiehlt mir die Show?“ dazu.

Nachdem die letzte Staffel für große Begeisterung bei den Zuschauern und demnach auch gute Quoten gesorgt, folgt nun die erfreuliche Nachricht: „Wer stiehlt mir die Show?“ geht in die nächste Runde.

„Wer stiehlt mir die Show?“ feiert Jubiläum

Für die zehnte Staffel hat sich Moderator Joko Winterscheidt etwas ganz Besonderes überlegt. „Diese drei Namen wollen Jokos Partystimmung crashen: Schauspielerin Karoline Herfurth, Entertainer Olli Dittrich und Musiker Olli Schulz – ein erfahrener #WSMDS-Gast – fordern Joko Winterscheidt heraus und wollen die Moderation der Quizshow an sich reißen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiter noch: „Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer spielt als unberechenbare Wildcard ebenfalls um den einzigartigen Gewinn der erfolgreichen und erneut mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten ProSieben-Show.“

Joko Winterscheidt fiebert dem Start der neuen Staffel bereits entgegen, wie er sagt: „Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der ‚Wer stiehlt mir die Show?‘-Geschichte werden.“

„Wer stiehlt mir die Show?“ läuft ab dem 19. Oktober 2025, sonntags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die insgesamt sechs Folgen gibt es dann auch kostenlos in der Mediathek bei Joyn.