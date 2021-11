ProSieben muss Abend-Programm plötzlich ändern – auch „TV Total“ betroffen

Wer sich am Mittwochabend (24. November) auf eine neue Ausgabe von „TV Total“ freut, wird ziemlich verwundert sein, wenn er um 20.15 Uhr bei ProSieben einschaltet.

Denn dort werden weder „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff noch die Heavytones zu sehen sein. Völlig spontan wirft ProSieben sein ganzes Abend-Programm um.

„TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff wird von ProSieben spontan nach hinten verschoben. Foto: ProSieben / Willi Weber

ProSieben kickt „TV Total“ aus der Primetime

Die Neuauflage von „TV Total“ ist derzeit in aller Munde. Moderator Sebastian Pufpaff hat sich als würdiger Nachfolger von ProSieben-Legende Stefan Raab erwiesen. Doch jetzt wird der 45-Jährige vom Sender versetzt.

Das liegt allerdings weder an ausbleibenden Einschaltquoten noch an Ärger hinter den Kulissen. Der Grund für die Programmänderung sind keine Geringeren als Joko und Klaas. Das Moderatoren-Duo hat sich am Vorabend bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ mal wieder einen 15 Minuten langen Sendeplatz zur Primetime erspielt.

Das ist „Joko und Klaas gegen ProSieben“:

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ läuft seit Mai 2019

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in dieser Show gegen den Sender ProSieben an

Gegner und Spiele legt ProSieben fest

Gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie auf ProSieben einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, auf dem sie machen können, was sie wollen

Gewinnt ProSieben, müssen Joko und Klaas das machen, was der Sender will

ProSieben schenkt Joko und Klaas erneut 15 Minuten Sendezeit

Was sich Joko und Klaas dieses Mal für ihre Sondersendung ausgedacht haben, bleibt natürlich noch top secret. Es dürfte allerdings wieder sehr spannend werden.

Für ihre vergangene Dokumentation „Pflege ist #NichtSelbstverständlich“ wurde den Entertainern im September sogar der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die virtuelle Ausstellung „Männerwelten“ wurde in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Joko und Klaas haben sich erneut einen 15-minütigen Sendeplatz zur Primetime erspielt. Foto: ProSieben / Stefan Gregorowius

Laut einer Pressemeldung des Senders soll „TV Total“ am Mittwochabend erst um 20.30 Uhr beginnen. Die Talkshow „Zervakis & Opdenhövel. Live“ wird auf 21.30 Uhr verlegt.

