ProSieben holt Show zurück ins Programm – besonders SIE werden sich freuen

Show Comeback bei ProSieben! Und diese Nachricht dürfte vor allem Fans von „Schlag den Star“ freuen.

Bei „Schlag den Star“ auf ProSieben duellieren sich regelmäßig zwei Prominente in unterschiedlichen Spielen. Hier beweisen die Kandidaten ihr Können unter anderem in Sachen Sport, Geschicklichkeit und Wissen. Jetzt kehrt ein Ableger des beliebten Formats zurück ins Programm.

ProSieben: Show verschwand 2020 von der Bildfläche

Und bevor Stefan Raab-Fans jetzt in Jubelschreie ausbrechen: Es ist nicht „Schlag den Raab“, welches zurück auf die TV-Bildschirme kehrt, sondern „Schlag den Besten“. Dabei verfolgt die Sendung das selbe Konzept wie seine zwei Vorgänger „Schlag den Star“ und „Schlag den Raab“ – nur, dass zwei Nicht-Promis gegeneinander antreten.

Im Sommer 2019 brachte ProSieben die Show an den Start. Nach dem Auftakt gab es im Januar und Februar 2020 eine weitere Staffel. Seitdem war das Format von der Bildfläche verschwunden. Jetzt wird es also reaktiviert, wie ProSieben gegenüber dem Film- und Fernsehserien-Infoportal „TV Wunschliste“ bekanntgab. Nähere Details dazu verriet der Sender bislang noch nicht.

ProSieben: Aufzeichnungen beginnen im Dezember

Bereits klar ist, dass bereits Anfang Dezember in Köln neue Ausgaben produziert werden. Tickets für den Termin können bereits gebucht werden. Moderiert wird die Show weiterhin von Elton. Als Gewinn gibt es pro Folge 50.000 Euro.

Bislang sah das Konzept vor, dass der jeweilige Sieger der Show als Titelverteidiger in der nächsten Show erneut antritt – und so seine Gewinnsumme erhöhen kann. Ob es dabei bleibt, ist noch offen. Zuletzt setzte sich am 25. Februar 2020 der damals 24-jährige Friedhofsgärtner Björn Beinhorn gegen Doktorand Hendrik Wedderien durch. Dieser gewann zuvor gleich dreimal hintereinander – und gewann somit satte 150.000 Euro!

ProSieben: So waren die Quoten in der Vergangenheit

Rein Quotentechnisch begann es für „Schlag den Besten“ sehr gut, doch im Verlauf der wöchentlich ausgestrahlten Folge ließ das Interesse der Zuschauer nach. Während am Anfang noch 1,3 Millionen Zuschauer zusahen (11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe), erreichte in Staffel zwei nur noch eine Folge einen zweistelligen Marktanteil von 10 Prozent. Der Anteil der anderen Ausgaben schwankte laut „TV Wunschliste“ zwischen 5,5 und 9,3 Prozent. Man darf gespannt sein, wie die neue Staffel bei den Zuschauern ankommen wird.