ProSieben kündigt neue Show an – Drama ist vorprogrammiert

Aktuell sprießen die Reality-Sendungen bei ProSieben und Joyn wie Pilze aus dem Boden. Und der Sender ist noch lange nicht fertig: Im November läuft bereits das nächste Format, wie nun bekanntgegeben wurde.

Dabei geht es wieder um eine Menge Geld, welches die Kandidaten in Teams gewinnen können. Die Schwierigkeit an dem Ganzen: die Promis treffen auf ihren Erzrivalen! Na, wenn der Stress da nicht schon vorprogrammiert ist …

ProSieben zeigt neue Reality-Show

„In der neuen Reality-Show wissen die Promis vorab nicht, worauf sie sich einlassen – erst beim Einzug erfahren sie, dass sie hier auf genau die Person treffen, mit der sie am wenigsten gerechnet hätten: ihren Erzrivalen. In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie ausgerechnet mit diesem Streitgegner zusammenleben und sogar ein Team bilden, um in Challenges zu überstehen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Weiter noch: „Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Wer

schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu

funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Welches Duo sichert

sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?“ Das Konzept scheint bei den Reality-Fans allerdings Fragen aufzuwerfen.

ProSieben-Zuschauer mit deutlicher Meinung

Auf Instagram sorgt die Ankündigung für Fragezeichen bei manchen Nutzern. „Also wird sich dann im eigenen Team mehr gegenseitig beleidigt und die Schuld zugeschoben, als gespielt?“, möchte eine Person wissen. „Warte ab, es wird auf jeden Fall spannend“, antwortet ProSieben.

Ein anderer Nutzer möchte wissen: „Kann man es eine Woche vorab gucken oder erst im Fernsehen?“ Auch darauf gibt es eine deutliche Antwort: „Der Start ist für alle gleich.“

„Die Abrechnung – der Promi-Showdown“ wird in fünf Folgen ausgestrahlt. Los geht es am Donnerstag, 6. November, 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.