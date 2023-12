ProSieben plant riesige Änderung – Zuschauer massiv betroffen

Neues Jahr, neues Glück: Das denkt sich aktuell auch der Sender ProSieben. Im neuen Jahr 2024 erwartet die Zuschauer eine massive Änderung des TV-Programms. Der Vorstandsvorsitzende der ProSiebenSat1-Gruppe gibt einen ersten Einblick darin, was sich in der Zukunft alles ändern wird. Das neue Konzept des Senders hat es dabei in sich und wird für viele lange Gesichter sorgen.

ProSieben setzt mehr auf lokale Inhalte

Der Sender mit dem Sitz in München ist unter anderem für die international erfolgreichen Serien bekannt. Formate wie „How I Met Your Mother“, „Two and a Half Men“ oder „The Big Bang Theory“ gehören seit Jahren zum Repertoire von ProSieben. Doch genau dieser Art von Serien geht es 2024 an den Kragen.

Wie der Vorstandsvorsitzende der ProSiebenSat1-Gruppe Bert Habets laut „DWDL“ berichtet, soll in Zukunft mehr Fokus auf „lokale Inhalte“ gesetzt werden. Außerdem werden US-Lizenzinhalte künftig „auf selektiver Basis“ erworben, heißt es. Sprich: 2024 werden wohl weniger Filme und Serien aus den USA bei ProSieben zu sehen sein.

ProSieben-Vorstandsvorsitzender wird deutlich

Doch was sind die Beweggründe hinter dieser Entscheidung? Habtes erklärt: „Der Erfolg unserer Programme in den letzten Monaten zeigt deutlich, dass sich unsere lokale Programmoffensive auszahlt: Unsere Zuschauer sehen mehr lokale Inhalte auf allen unseren Kanälen und insbesondere auf Joyn.“

Weiter heißt es: „Viele der US-Serien und -Filme sind sehr stark auf den amerikanischen Markt zugeschnitten und versuchen, den Geschmack der ganzen Welt zu treffen, und genau das funktioniert im deutschsprachigen Raum nicht mehr so gut.“ Ab wann die Neuerungen dann in Kraft treten und sich auf das TV-Programm auswirken, bleibt abzuwarten.