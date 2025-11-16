Nach Quoten-Tief – ProSieben zieht die Reißleine

Die Reality-Sendungen „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ und „Das große Promi-Büßen“ liefern bei ProSieben historische Tiefenflüge in den Quoten. „Die Abrechnung“ startete schon schwach und fiel in Woche zwei auf 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Lediglich rund 420.000 Neugierige schalteten ein. Noch härter traf es das „Große Promi-Büßen“, das am späten Abend mit nur 1,7 Prozent Marktanteil regelrecht unterging.

ProSieben schmeißt das Programm um

Die katastrophalen Quoten zwangen ProSieben zum Handeln. Reality-Shows fliegen ab nächster Woche donnerstags zur Primetime raus. Stattdessen flimmert um 20.15 Uhr der Sci-Fi-Klassiker „Das fünfte Element“ über den Bildschirm. Danach gibt es noch mehr Action mit „Alita Battle Angel“ um 22.55 Uhr.

Die drei Stunden Reality werden ins Nachtprogramm verbannt: Wer „Die Abrechnung“ sehen will, muss bis 1.15 Uhr wach bleiben, während das „Große Promi-Büßen“ tief in der Nacht zwischen 3.45 Uhr und 5.15 Uhr läuft.

ProSieben geht deutlichen Schritt

ProSieben setzt darauf, dass die Reality-Fans auf die hauseigene Streamingplattform Joyn ausweichen. Dort können die Sendungen weiterhin wie gewohnt angeschaut werden. Im linearen TV hingegen scheinen beide Formate endgültig gescheitert. Mit dieser Entscheidung zeigt ProSieben deutlich, dass man die schwachen Ergebnisse nicht länger akzeptiert und auf Blockbuster statt Reality-Kost setzt.

Für die fünf bereits produzierten Episoden von „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ muss Ersatz her. Am 27. November springt Chris Pratt zur Prime-Time ein: Mit „The Tomorrow War“ will ProSieben endlich wieder Zuschauer locken. Und als spätabendliche Zugabe läuft der beliebte Filmklassiker „Das fünfte Element“ erneut. Wie es in den Wochen danach weitergeht, bleibt noch abzuwarten. Doch klar ist: Reality-TV auf ProSieben hat vorerst Sendepause.