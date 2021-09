ProSieben: Opdenhövel packt über Zervakis aus – „Wenn ich das verraten darf“

Am Montag geht es endlich los. Zum ersten Mal präsentieren die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ihr Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live“ bei ProSieben. Bereits am Mittwochmittag präsentierte ProSieben eine kurze Fragerunde zur neuen Show der beiden Journalisten.

Und wie man es erwartet hatte, wurde es nicht bierernst bei ProSieben. So sprachen Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis ausgiebig über ihr erstes Kennenlernen. Und das hätte skurriler nicht sein können.

ProSieben: Matthias Opdenhövel verrät witzige Kennenlern-Anekdote

„Wenn ich das verraten darf“, beginnt Matthias Opdenhövel seine Kennenlern-Anekdote mit Linda Zervakis. So trafen sich die beiden das erste Mal beim „Star Biathlon“ in der ARD. Zervakis war damals gerade Mutter geworden und sei vom Stillen auf die Langlaufbretter gesprungen. Die beiden hätten sich sofort verstanden, so Opdenhövel weiter. Zudem sei sie „zu schade, um nur Nachrichten vorzulesen.“

Und auch Linda Zervakis scheint begeistert von ihrem neuen Moderationspartner. Man habe sofort sehr lange telefoniert und gemerkt, dass man auf einer Wellenlänge liege, was viele Themen angeht. „Die Zwangsheirat“, wie ProSieben-Sprecher Christoph Körfer das Duo vorab genannt hatte, sei „ganz gut angelaufen“.

-----------------

Das ist Linda Zervakis:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Hamburg-Harburg

Da ihr Vater früh verstarb, arbeitete Linda Zervakis noch bis zu ihrem 28. Lebensjahr im familieneigenen Kiosk mit

Im Jahr 2001 begann die Journalistin ihre Arbeit beim NDR

Seit Mai 2010 stand sie für die „Tagesschau“ vor der Kamera

Linda Zervakis ist verheiratet und hat zwei Kinder

Am 26. April 2021 moderierte sie ihre letzte „Tagesschau“

-----------------

Am Montag werden übrigens Themen wie Afghanistan, Bundestagswahl und Flut gesprochen. Dazu wird Sänger James Blunt dabei sein. Er werde auch singen, so Linda Zervakis. Sie werde aber nicht singen, so Zervakis. Schade eigentlich.

------------------

Heidi Klum lässt die Bombe platzen: „Ein Traum wahr geworden“

Bares für Rares (ZDF): Verkäuferin wird deutlich – „Nicht aufmachen!“

----------------

Weitere Hochkaräter sollen aber auch noch kommen. So hat Matthias Opdenhövel bereits ein Ja von Ex-Bundestrainer Jogi Löw bekommen. Linda Zervakis wiederum will Angela Merkel noch davon überzeugen zu „Zervakis & Opdenhövel. Live“ zu kommen.