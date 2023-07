Sie ist Tänzerin, Choreografin, Dauergast in der ProSieben-Sendung „Germany’s next Topmodel“: Nikeata Thompson. Doch die 42-jährige, gebürtige Britin erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Entertainment-Branche in Deutschland.

Es geht um Rassismus und Benachteiligung. Es sind harte Worte, die der ProSieben-Star findet. „Welche Schwarze hat man das letzte Mal als Ärztin gesehen? Welche Schwarze als sexy Mama? Welche Schwarze als Traumfrau?“, fragt Thompson im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“.

ProSieben-Star Nikeata Thompson spricht Klartext

Sie selbst habe auch darunter zu leiden, so Thompson. So habe es ihr an Angeboten für Filmrollen gemangelt. „Weil es die Anfragen nicht gab, denn ich bin ja nicht Weiß. Das muss man mal ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da muss man die Verantwortlichen fragen“, wirkt die 42-Jährige resigniert.

„Meine erste Rolle damals hatte ich in ‚Lollipop Monster‘ mit Jella Haase. Aber danach kam nichts mehr. Deswegen habe ich mich mehr auf meine anderen Talente fokussiert. Aber man muss einfach weitermachen und irgendwann kommt dann das, was man sich erwünscht. Zwischendurch muss man eben auch mal wieder andere Wege gehen und das ist auch okay. Als ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr gefragt, habe ich eben eine Agentur für Tänzer und Choreografen gegründet. Gleichberechtigung haben wir noch lange nicht. Auch bei Männern und Frauen sind wir noch nicht auf diesem Level. Nur, weil Schwarze jetzt in der Werbung stattfinden, heißt das nichts. Es gibt ja so viel mehr“, so Thompson.

Im vergangenen Jahr hatte die Tänzerin einen rassistischen Angriff auf sie öffentlich gemacht. So hatte sich ein Mann über sie und ihren Begleiter lustig gemacht. Später kam es noch zu schlimmen Entgleisungen. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Beleidigung gestellt. Die erschreckende Geschichte liest du hier.