ProSieben-Moderator Steven Gätjen: Auf dem Weg zu Joko & Klaas – „Ich finde das gerade absolut bizarr“

ProSieben-Star Steven Gätjen kann es noch gar nicht fassen. Der Moderator meldet sich in seiner Instagram-Story vom Flughafen und wirkt sichtlich irritiert.

Steven Gätjen lebt in Hamburg, doch aus beruflichen Gründen geht es für ihn regelmäßig nach München in die Studios von ProSieben. Eigentlich ein ganz normaler Tag für den TV-Star – doch dann wird er skeptisch.

ProSieben-Moderator Steven Gätjen erlebt „bizarre“ Situation

„Ich finde das gerade absolut bizarr“, so Steven Gätjen bei Instagram. Der Moderator trägt eine Mundschutzmaske und schaut sich immer wieder nervös um. „Das ist mein allererster Flug in den letzten fünfeinhalb Monaten“, erklärt der ProSieben-Moderator seinen Followern.

Steven Gätjen macht sich am Flughafen bereit, um endlich wieder zu einer Joko & Klaas-Show zu fliegen. Die ProSieben-Formate werden für gewöhnlich in Unterföhring bei München gedreht, wo der Fernsehsender auch seinen Sitz hat.

Steven Gätjen bei der ZDF-Livesendung „Die versteckte Kamera“. Foto: Imago Images

----------------------------------

Das ist Steven Gätjen:

Steven Gätjen wurde am 25. September 1972 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona geboren

Als Dreijähriger zog Steven Gätjen mit seiner Familie zurück nach Deutschland – kehrte später aber für Studienjahre an der University of California und der Hollywood Filmschool in die USA zurück

Berühmt wurde der deutsch-amerikanische Fernsehmoderator überwiegend durch diverse ProSieben-Formate

Seit mehr als zehn Jahren moderiert Steven Gätjen die deutsche Ausstrahlung der Oscarverleihung in Los Angeles

Seit 2019 ist er bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zu sehen

----------------------------------

TV-Star ist sich unsicher: Ist das normal?

„Es ist echt komisch. Also es ist ein komisches Gefühl, ich mein, der Flughafen ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig leer, aber auch nicht so wahnsinnig voll“, beschreibt der 47-Jährige die Szenerie am Flughafen.

Für Steven Gätjen fühlt es sich offenbar noch surreal an, einfach wieder so weiterzumachen wie davor. Deshalb erkundigt er sich bei seinen Followern: „Seid ihr in der letzten Zeit geflogen? Wie war das für euch?“

----------------------------------

----------------------------------

Steven Gätjen kehrt zu Joko & Klaas zurück

Dennoch könne er die Reise nach München kaum erwarten, denn „es geht zu Joko und Klaas und da habe ich total Bock drauf“, so Steven Gätjen in seiner Instagram-Story.

Während die Anzahl der Corona-Infektionen wieder ansteigt, scheint sich der Moderator am Flughafen nicht ganz wohlzufühlen. Verständlich, da vor allem zahlreiche Reiserückkehrer betroffen sein sollen. Mehr dazu hier >>>