ProSieben: Kurz vor Weihnachten – Sender holt DIESE Serie zurück ins Programm

Clan-Kriminalität in Deutschland: Woher kommen die Clans und wie kriminell sind sie?

Clan-Kriminalität in Deutschland: Woher kommen die Clans und wie kriminell sind sie?

Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? Bereits am 20. Dezember scheint ProSieben seine Zuschauer frühzeitig beschenken zu wollen.

Kurz vor den Feiertagen holt ProSieben eine preisgekrönte Serie zurück ins Programm, die sonst nur kostenpflichtig bei Streaminganbietern wie Amazon Prime oder Sky zu sehen ist.

Die ProSieben Maxx-Zuschauer haben Grund zur Freude. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

ProSieben gibt „4 Blocks“ zweite Chance – am 20. Dezember ist es schon so weit

Die Rede ist von der Crime-Serie „4 Blocks“. Schon im Sommer 2020 liefen die drei Staffeln der bereits abgedrehten Produktion bei ProSieben. Damals wurden die Folgen in der Regel freitags um 23.05 Uhr ausgestrahlt. Nicht gerade der attraktivste Sendeplatz – und das bekam der Sender schnell zu spüren.

Wie das Branchenmagazin „Quotenmeter“ berichtet, sollen nur 0,19 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren eingeschaltet haben. Der Marktanteil der eigentlichen Zielgruppe lag damit bei 5,5 Prozent. Eine schwache Quote, doch ProSieben scheint weiterhin an den Erfolg der Serie zu glauben.

In „4 Blocks“ dreht sich alles um einen arabischen Mafia-Clan in Berlin-Neukölln. Foto: picture alliance / Handout/2017 Turner Broadcasting System Europe Limited & Wiedemann & Berg Television GmbH & Co./dpa | Handout

Ab dem 20. Dezember wird die Geschichte des Hamady-Clans deshalb montags um 22.10 Uhr bei ProSieben Maxx zu sehen sein.

ProSieben: Drogen, Schutzgeld, Glücksspiel – darum geht es in der Crime-Serie „4 Blocks“

Im Mittelpunkt von „4 Blocks“ steht der arabische Familien-Clan Hamady in Berlin-Neukölln und deren kriminelle Machenschaften. Oberhaupt Toni Hamady (gespielt von Kida Khodr Ramadan) plant zunächst, die vier Blocks, die er im Stadtteil kontrolliert, aufzugeben und sich aus dem Clan-Milieu herauszuziehen.

Die Hauptdarsteller der ersten Staffel: Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / Handout/2017 Turner Broadcasting System Europe Limited & Wiedemann & Berg Television GmbH & Co./dpa | Handout

Als sein Schwager Latif jedoch bei einer Razzia mit neun Kilogramm Kokain im Auto von der Polizei verhaftet wird, rutscht Toni immer weiter in ein Netz aus Verbrechen, Intrigen, Verrat und Gewalt. Gleichzeitig muss er den Besitz der Hamadys vor einer verfeindeten Motorradbande schützen – und geht dafür über Leichen.

In seiner Not vertraut sich Toni einem alten Freund namens Vince (gespielt von Frederick Lau) an. Dabei ahnt er allerdings nicht, dass dieser inzwischen ein verdeckter Ermittler der Polizei ist.

----------------------------------------

Mehr TV-News:

----------------------------------------

Bei Fans und Filmexperten hat sich die Serie längst bewiesen. „4 Blocks“ gewann mehrere Deutsche Fernsehpreise, einen Grimme-Preis, eine Goldene Kamera sowie sechs Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen. Bleibt abzuwarten, ob auch die ProSieben Maxx-Zuschauer Gefallen an dem Drama der Hamadys finden werden.

Du wolltest schon immer mal selbst in die Handlung einer Serie eingreifen. Bei diesen Netflix-Produktionen ist es möglich >>>