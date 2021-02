Prosieben: Joko Winterscheidt platzt bei Show der Kragen – „Ich raste aus!“

Finale bei Prosieben!

Am Dienstagabend läuft die letzte Folge der ersten Staffel der neuen Prosieben-Show „Wer stiehlt mir die Show“ von Joko Winterscheidt. Der Moderator musste wie in der Vorwoche seinen Platz räumen und Schauspieler Elyas M'Barek den Vortritt lassen, nachdem der vergangene Woche gegen Thomas Gottschalk gewonnen hatte.

Prosieben: Joko Winterscheidt rastet aus

In seiner Rolle als Ratespieler bei Prosieben fühlt sich der 42-Jährige alles andere als wohl - was unter anderem damit zu tun hat, dass das Glück nicht auf seiner Seite zu stehen scheint.

Beim zweiten Spiel, bei dem die Band Lieder brummt und die Promis sowie Prosieben-Zuschauerin Anna den Song erraten müssen, ist Kollegin Palina Rojinski jedes Mal um wenige Sekunden schneller als der Comedian. Es macht ihn rasend.

Joko Winterscheidt im „Wer stiehlt mir die Show?“-Studio. Foto: ProSieben/Claudius Pflug

--------------------------

Das ist die ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“:

Ausgestrahlt wurde sie erstmals am 5. Januar 2021

Die Idee der Sendung hatte Joko Winterscheidt

In der Show können die Kandidaten die Moderation für die darauffolgende Woche gewinnen

Folgen 1 bis 3 moderierte Joko Winterscheidt

Folge 4 moderierte Thomas Gottschalk

das Staffelfinale moderiert Elyas M'Barek

--------------------------

„Ahhhhh, ich raste aus!“, schimpft er, nachdem er der Schauspielerin mehrmals hintereinander unterliegt, und springt von seinem Stuhl auf. Auch Palina Rojinksi machen die Schimpftiraden ihres Kumpels sauer, sie starrt Joko böse an. „Schau mich jetzt nicht auch noch so wütend an, das macht mir Angst.“ Die Schuld an seinem Misserfolg schiebt er dem „defekten“ Buzzer zu.

---------------

---------------

Auch beim nächsten Spiel „Bin ich fake?“, bei dem die Spieler erraten müssen, ob ein Star echt oder ein Doppelgänger zu sehen ist, kommt das Glück nicht zurück. Zwar funktioniert der Buzzer dieses Mal. Doch drückt Joko jedes Mal zu spät und muss so zur Strafe immer wieder vier Sekunden lang pausieren.

Sein Fazit in der Prosieben-Show: „Das ist das Spiel des Todes!“ (cs)