Das Datum steht: „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ist zurück

Die Kultshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ist zurück und das mit einem echten Paukenschlag, wie der Sender selbst verkündet. Nach einer monatelangen Pause bringt ProSieben seine wohl bekannteste Wettkampf-Show im November wieder ins Programm. Seit Jahren gehören Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu den Gesichtern, die das Profil von ProSieben prägen wie kaum jemand sonst.

Jetzt heißt es also wieder: Wer schlägt wen? Und diesmal steht sogar noch ein zusätzlicher Gegner auf dem Spielplan.

ProSieben lässt Kultduell wieder aufleben

Inhaltlich bleibt alles beim Alten. In jeder Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“ versucht das Moderatoren-Duo, den eigenen Sender zu besiegen. Gelingt ihnen das, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie frei gestalten dürfen – ein Format, das regelmäßig für Aufsehen sorgt. Verlieren sie, müssen sie sich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Die Aktionen, die daraus entstehen, sind längst legendär.

ProSieben verkündet prominente Gästeliste

Auch diesmal hat sich ProSieben wieder prominente Unterstützung geholt, um den beiden das Leben schwerzumachen. Auf der Gästeliste stehen bekannte Gesichter aus Musik, Film und Fernsehen: Matthias Schweighöfer, Alli Neumann, Kayla Shyx, Janin Ullmann, Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale, Model Stefanie Giesinger und Podcasterin Salwa Houmsi.

Doch damit nicht genug: Auch die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni, Comedian Nico Stank, Schauspielerin Nilam Farooq, TikTokerin Frau Gretel, Musiker Michael Patrick Kelly, die Schauspieler Oskar und Emil Belton sowie Sängerin Jeanette Biedermann treten in den Spielen an. Moderiert wird die Show von Steven Gätjen.

Hinter den Kulissen sorgt erneut Florida Entertainment für die Produktion. Für den Herbst hat das Team sechs neue Folgen umgesetzt – fünf reguläre Ausgaben und ein großes Special. Das Highlight trägt den Titel „Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026“ und läuft am 1. Januar zur besten Sendezeit.