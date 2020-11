ProSieben: Jenke macht das Schönheitsexperiment – so teuer wurden all seine Behandlungen

Es ist ein faszinierendes Gedankenspiel, das Jenke von Wilmsdorff in seinem ersten Einsatz für ProSieben aufkommen lässt. Schafft der Reporter es, in 100 Tagen durch Schönheitsbehandlungen sein Gesicht um 20 Jahre zu verjüngen?

Keine einfache Angelegenheit. Jenke von Wilmsdorff, der schon mit extremen Experimenten – zum Beispiel einen Monat lang täglich ein Kilogramm Fleisch zu essen – Aufsehen erregte, wird sich für ProSieben nun in die Welt der künstlichen Schönheit begeben.

ProSieben: Jenke von Wilmsdorff lässt sich 20 Jahre jünger machen

Ein schmerzhaftes und auch sehr teures Experiment, wie Jenke von Wilmsdorff auf Nachfrage dieser Redaktion verriet. So haben die Behandlungen mehrere Zehntausend Euro gekostet, wie von Wilmsdorff berichtet. Geld, das der Sender auch wirklich bezahlt hat, so der Reporter.

Das ist „Das Jenke-Experiment“:

„Das Jenke-Experiment“ ist eine Doku-Reihe bei RTL, die nun bei ProSieben fortgesetzt wird

Reporter Jenke von Wilmsdorff begibt sich dazu immer wieder in Selbstversuche

Unter anderem versuchte er sich schon im übermäßigem Alkoholkonsum, als Frau, als Junkie, in Armut oder als Gefängnisinsasse

2019 gewann Jenke von Wilmsdorff den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie 'Bestes Infotainment'

Zuvor war er dreimal nominiert, bekam den Preis aber schlussendlich nicht

„Man denkt immer schnell, die Leute vom Fernsehen kriegen einen Sonderpreis oder müssen vielleicht gar nichts dafür zahlen. Um sich da aber nicht in einen Konflikt zu bringen und sich dann doch manipulieren zu lassen, haben wir gesagt, wir zahlen das, was bezahlt werden muss“, stellt der Reporter klar.

Jenke von Wilmsdorff im Gespräch mit einer Fachärztin für plastische Chirurgie. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Schönheitsoperationen sind eine relativ teure Sache. Die Sachen, die ich jetzt habe machen lassen, lagen bei um die 30.000 Euro“, erklärt Jenke von Wilmsdorff.

Weitere Themen zum „Jenke-Experiment“:

ProSieben: Kosten der Schönheitsbehandlungen gehen an Brandopfer

Das Geld werde aber nicht in die Tasche der Chirurgin fließen, erzählt Jenke weiter. So habe sie mehrere Jahre in einer Brandklinik gearbeitet. Die 30.000 Euro werden also genutzt, um Brandopfern zu helfen.

