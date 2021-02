ProSieben: Jenke von Wilmsdorff verrät – so emotional reagierte seine Mutter auf das Schönheitsexperiment

Selten sorgte eine ProSieben-Show für so viel Furore. Im November 2020 unterzog sich Jenke von Wilmsdorff im Rahmen eines Schönheitsexperimentes mehrerer Beauty-OPs.

Die Reaktionen der ProSieben-Zuschauer waren eindeutig. Das Experiment sorgte für großes Entsetzen und auch im privaten Umfeld musste Jenke von Wilmsdorff mit harter Kritik rechnen, wie er nun verrät.

ProSieben: Jenkes Mutter verletzt – „Nicht das Lächeln meines Sohnes“

Im Interview mit dem ProSieben-Magazin „red“ berichtet Jenke von Wilmsdorff von dem Moment, als seine Mutter zum ersten Mal das neue Gesicht ihres Sohnes sah.

Jenke von Wilmsdorff war nach seinen Schönheitsoperationen kaum wiederzuerkennen. Foto: picture alliance/dpa/Prosieben | Benedikt Müller

„Das war übel. Das hat sie richtig umgehauen. Ich habe mit ihr nach der Sendung telefoniert. Sie war fix und fertig“, erinnert sich der 55-Jährige.

Das Ziel war es, innerhalb von drei Monaten ganze 20 Jahre jünger auszusehen. Am Ende war der Journalist kaum noch wiederzuerkennen.

Das ist „Das Jenke-Experiment“:

„Das Jenke-Experiment“ ist eine Doku-Reihe bei RTL, die nun bei ProSieben fortgesetzt wird

Reporter Jenke von Wilmsdorff begibt sich dazu immer wieder in Selbstversuche

Unter anderem versuchte er sich schon im übermäßigem Alkoholkonsum, als Frau, als Junkie, in Armut oder als Gefängnisinsasse

2019 gewann Jenke von Wilmsdorff den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bestes Infotainment“

Zuvor war er dreimal nominiert, bekam den Preis aber schlussendlich nicht

Erst habe seine Mutter nicht mit der Sprache herausrücken wollen, doch dann platzte es aus ihr: „Um Gottes Willen, wie sieht das aus? Das ist nicht das Lächeln meines Sohnes.“ Ein schwerer Schlag für den TV-Star.

„Das hat sie richtig verletzt. Und es hat Wochen gedauert, bis ich ihr klar machen konnte, dass das ein vorübergehender Zustand ist. Aber sie fand mich schon wirklich entstellt“, so Jenke von Willmsdorf gegenüber Viviane Geppert.

ProSieben-Star über Folgen seiner OPs: „Widerliches Gefühl“

Doch auch Jenke selbst musste nach den Eingriffen schlucken. Die gestrafften Augenlider, das Spritzen von Eigenfett und Laser, die ihm Verbrennungen zweiten Grades zufügten, haben eindeutige Spuren im Gesicht des Journalisten hinterlassen.

Auch zwei Monate nach den Eingriffen spürt Jenke von Wilmsdorff die Fäden des Liftings in seinem Gesicht. Die Fäden „haben ganz viele kleine Haken und je nachdem, wie ich mich bewege, wie ich kaue, wie herzhaft ich lache, rutscht das Gewebe – also mein Fleisch – einen Haken weiter. Das tut nicht weh, aber es ist ein so widerliches Gefühl“, erklärt er.

Das Schönheitsexperiment gehört wohl mit Sicherheit zu den krassesten Versuchen, die Jenke von Wilmsdorff je im Fernsehen gewagt hat. Doch auch bei DIESEM Experiment stieß der gebürtige Bonner an seine Grenzen.