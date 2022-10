ProSieben: „Jenke“ enthüllt erschütternde Statistik – so schlimm steht es um das Klima in Deutschland

Der ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff hat sich schon in so einige Selbstexperimente gewagt. Sein wohl berühmtestes Projekt hat sich im November 2020 ereignet, als sich der Journalist einer Schönheits-OP im Gesicht unterzogen hat.

In seiner neuen „JENKE“-Sendung widmet sich der 56-Jährige hingegen einem noch viel wichtigeren Thema, das weitaus größere Ausmaße annimmt – und uns alle betrifft. ProSieben schickt ihn in das „Klima-Experiment“, in dem er den Klimawandel hautnah miterlebt.

ProSieben: Klimaforscher offenbart traurige Hochrechnung für 2050

Bevor Jenke von Wilmsdorff in einem Selbstexperiment die Extreme des Klimawandels zu spüren bekommt, will er zunächst einige Unwahrheiten aus der Welt schaffen. Schließlich gibt es noch immer unzählige Personen, die den Klimawandel leugnen oder behaupten, dass er nicht von uns Menschen beeinflusst werde.

Das kann Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, ein Klimaforscher aus Potsdam, sofort widerlegen. „Wir haben ganz klare Belege, dass der moderne Klimawandel menschengemacht ist und wir haben den ja auch vorhergesagt. Seit den 70er-, 80er-Jahren haben die Klimamodelle die Erderwärmung korrekt vorhergesagt“, berichtet er Jenke vor laufender Kamera.

Bis zum Jahr 2050 werde sich das Klima in Deutschland voraussichtlich um ganze drei Grad Celsius erhöhen, meint der Experte. Als wäre diese Hochrechnung nicht schon erschreckend genug, legt Jenke auch noch eine Statistik nach, bei der wohl einige Zuschauer erst einmal schlucken müssen.

Als Ursache für den rasanten Wandel nennt Rahmstorf die gesamten „Emissionen seit Beginn der Industrialisierung“. Hierzulande zählen wir Massen an Fabriken voller Maschinen, die den Menschen die Handarbeit abnehmen. Und genau das scheint das Problem zu sein. Das, was Deutschlands Wirtschaft als Export-Weltmeister auszeichnet, soll gleichzeitig der stärkste Faktor im Klimawandel sein.

ProSieben enthüllt: So stark beeinflusst Deutschland den Klimawandel

Mit seinen auffallend hohen CO2-Emissionen liegt Deutschland „von allen Ländern auf Rang 4“, erzählt der Klimaforscher. Lediglich die USA, Russland und China hätten laut Rahmstorf noch mehr zum fossilen CO2-Anstieg beigetragen. Der Unterschied: „Die haben alle viel mehr Einwohner“, betont der Experte. Ein erschütterndes Ergebnis.

Und auch im Klimaschutz-Ranking schneidet Deutschland alles andere als vorbildlich ab. In der Tabelle belegt es Platz 13 und liegt damit noch hinter Ländern wie Indien, Chile und Malta.

„Es wird Zeit, dass wir begreifen, was der Klimawandel tatsächlich für unseren Alltag bedeutet“, ermahnt Jenke seine Zuschauer. Dabei soll sein Selbstexperiment helfen.

