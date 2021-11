ProSieben: Jenke schockt Fans mit Ekel-Experiment – „Angst vor dem Ergebnis”

Jenke von Wilmsdorff kann es einfach nicht lassen. Bei ProSieben stellt er sich im Rahmen seiner Show regelmäßig ungewöhnlichen Aufgaben. Natürlich immer im Sinne der Aufklärung.

Am Montagabend (1. November) geht der ProSieben-Star jetzt mit einem ganz besonderen Experiment auf Sendung. Er testet Lebensmittel aller Art und sorgt schon vorab für Schock-Starre bei seinen Fans.

ProSieben: Jenke von Wilmsdorff will Lebensmittel testen

Kein Wunder, die Herausforderung klingt vielversprechend. In „JENKE. Das Food-Experiment. Was essen wir wirklich?“ am Montag, um 20:15 Uhr auf ProSieben will der Journalist herausfinden, was in unseren Lebensmitteln steckt.

Jenke von Wilmsdorff setzt sich auf ProSieben regelmäßig waghalsigen Experimenten aus. Foto: IMAGO / Future Image

---------------------------------------

Das ist Jenke von Wilmsdorff:

Jenke von Wilmsdorff wurde am 16. Oktober 1965 in Bonn geboren

Nach dem Abitur absolvierte er eine Schauspielausbildung in Düsseldorf

In den 90er-Jahren war er in diversen TV-Serien zu sehen – darunter „Lindenstraße“ und „Tatort“

Größere Bekanntheit erlangte er in den frühen 2000ern als Reporter für „Extra – Das RTL-Magazin“

Von 2013 bis 2020 bekam er eine eigene RTL-Doku-Reihe mit dem Titel „Das Jenke-Experiment“ – darin unternahm er außergewöhnliche Selbstversuche

Im Jahr 2020 wechselte Jenke von Wilmsdorff vom Sender RTL zu ProSieben

Seit dem Jahr 2015 ist er mit seiner langjährigen Freundin Mia Bergmann verheiratet Jenke von Wilmsdorff hat einen Sohn

--------------------------------

Schnell wird klar: Gesund ist relativ. Jenke deckt auf, was sich viele sicherlich schon oft gefragt haben: Was steckt eigentlich in meinem Essen?

ProSieben-Star Jenke von Wilmsdorff sorgt mit Lebensmittel-Test für Furore

Auf Instagram kündigte Jenke von Wilmsdorff vor sieben Tagen an: „Geht bald wieder los”. Die Kommentare unter dem kurzen Trailer sind eindeutig.

Die Fans wollen wissen, wie gefährlich manch harmlos aussehender Apfel wirklich sein kann. Mit dem Wunsch nach Aufklärung kommt bei vielen allerdings auch die Angst vorm Wissen.

Kein Wunder, ProSieben verrät vorab: „Jenke von Wilmsdorff nimmt in seinem neuen Experiment über Wochen Nahrung zu sich, die allgemein als gesund gilt, in den meisten Fällen aber stark belastet ist.”

Fans von Jenke von Wilmsdorff haben Angst vor ProSieben-Experiment

Eine Followerin schreibt: „Hab das Gefühl das wir anschließend gar nichts mehr essen wollen”. Eine andere sagt: „Wollen wir das wirklich wissen?” Klingt, als wären sich die Fans sicher, dass dieses Experiment nur ekelig enden kann.

--------------------------------

--------------------------------

Eine Nutzerin ist sicher: „Ich freue mich schon, habe aber Angst vor dem Ergebnis”. Ob Jenke mit seinem Experiment am Ende wirklich allen den Appetit verdirbt, wird sich zeigen.

Es ist nicht das erste Mal, bei dem sich Jenke für die Kamera auch selbst in Gefahr bringt. Für die ProSieben-Show „Jenke Crime” traf der Journalist einen Nazi – dann eskalierte die Situation plötzlich.