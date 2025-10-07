Trotz schlechter Quote – ProSieben-Chef will nächste Show mit Heidi Klum

Die Premiere des „HeidiFest“ auf ProSieben sorgte zwar für reichlich Gesprächsstoff, doch die TV-Quoten blieben hinter den Erwartungen zurück. Während das Event mit Oktoberfest-Charme, Stars und Musik im Münchener Hofbräuhaus stattfand, schalteten im Schnitt nur rund 760.000 Zuschauer ein. Trotzdem zeigt sich Senderchef Hannes Hiller im Gespräch mit „DWDL.de“ optimistisch und denkt bereits über eine Fortsetzung nach.

„Wie in allen Familien gilt auch bei uns: In guten wie in schlechten Zeiten“, sagte Hiller über die Zusammenarbeit mit Heidi Klum. Sie habe nach der Show sogar direkt beim Hofbräuhaus angerufen, um den Termin fürs nächste Jahr zu sichern. Für Hiller steht fest: „Wir müssen beim ‘HeidiFest’ über die lineare Quote hinausdenken.“ Der Sender habe enormen „Buzz“ erzeugt – und genau das sei das Ziel gewesen!

„HeidiFest“ sorgte für viel Aufmerksamkeit – trotz Kritik

In der Show führte Heidi Klum selbst durch den Abend und begrüßte das Publikum zur großen Wiesn-Einstimmung. Neben ihr standen zahlreiche Stars auf der Bühne: Roberto Blanco, Kerstin Ott, Ross Antony, die Weather Girls und sogar die Wildecker Herzbuben sorgten für Stimmung. Auch Jürgen Drews feierte sein Bühnen-Comeback, Ganz zur Freude der Gäste im Saal, darunter Tom und Bill Kaulitz sowie Prominente und Führungskräfte der ProSiebenSat.1-Gruppe.

Während die einen das Event als gelungenen Partyabend feierten, kritisierten andere den chaotischen Ablauf und die geringe Präsenz von Heidi Klum selbst. Dennoch: Das „HeidiFest“ schaffte es, Social Media zu dominieren und das zählt für ProSieben laut Hiller mehr als reine Zuschauerzahlen.

Quoten-Flop mit Potenzial

Mit durchschnittlich nur 760.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe blieb die Show hinter den Erwartungen. Doch für den ProSieben-Chef ist das kein Grund, das Konzept aufzugeben. „Wenn an diesem Tag über irgendetwas gesprochen wurde, dann über Heidi, ihr ‘HeidiFest’ und ProSieben“, betont Hiller.

Die Senderverantwortlichen wollen nun prüfen, wie sich das Konzept im kommenden Jahr weiterentwickeln lässt – möglicherweise mit neuen Ideen, prominenten Gästen oder einem anderen Sendeplatz. Eines scheint jedenfalls sicher: Heidi Klum und ProSieben wollen dem „HeidiFest“ eine zweite Chance geben. Und wenn es nach Klum geht, ist der Termin im Hofbräuhaus bereits gebucht!

Das „HeidiFest“ wurde, pünktlich zum Oktoberfest, am 18. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt.