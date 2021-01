ProSieben: Elyas M’Barek blamiert sich vor laufender Kamera – „Das ist peinlich“

Autsch, das war wirklich blamabel. Joko Winterscheidt lud am Dienstagabend zu seiner neuen ProSieben-Abend-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“. Und sein Ratekandidat Elyas M’Barek blamierte sich direkt im ersten Spiel.

Doch von vorne. In Joko Winterscheidts neuer ProSieben-Show geht es nicht um Geld, sondern um viel mehr. So gewinnt der Gewinner nicht lediglich schnöde Penunzen, sondern gleich die Kontrolle über die Show der kommenden Woche.

ProSieben: Elyas M’Barek blamiert sich in Joko Winterscheidts neuer Show

Und Winterscheidt startete vermeintlich leicht. So fragte die bessere Hälfte von Klaas Heufer-Umlauf einige Allgemeinwissens-Fragen ab. Und direkt die erste sollte zur unüberwindlichen Hürde für den „Fack ju Göhte“-Star werden.

Das ist ProSieben:

ProSieben ist ein deutscher Privatsender

ProSieben wurde am ersten Januar 1989 gegründet

Geschäftsführer ist Daniel Rosemann

Wie Sat.1, Kabel1 und Sixx gehört ProSieben zur „ProSiebenSat.1 Media SE“

Zu den Showhighlights gehören „Germany's next Topmodel“, „Das Duell um die Welt“ oder „The Masked Singer“

So wollte Winterscheidt wissen, an welchem Datum offiziell wiedervereint wurde. Blöd nur, dass M’Barek nicht den blassesten Schimmer hatte. Am Ende riet der Schauspieler, dass Deutschland am 27.11.1989 wiedervereint wurde. Knapp daneben ist auch vorbei. Deutschland wurde nämlich am 3. Oktober 1990 wiedervereint.

ProSieben: Auch Thomas Gottschalk schlägt sich nicht besser

Dass das nicht sein Spiel war, wusste der Schauspieler aber auch selbst. „Das ist peinlich“, resümiert er, um dann einzugestehen: „Ich sitze hier und blamiere mich gerade richtig.“

Doch Elyas M’Barek war nicht der Einzige, der bei dieser Frage passen musste. So legte Thomas Gottschalk die Wiedervereinigung auf den ersten Oktober 1989.

Ebenfalls nicht alle Fragen beantworten konnte am Montagabend Markus Lanz. Woran der ZDF-Quizmaster scheiterte, liest du hier.